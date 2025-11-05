Exhorta el Congreso al Ayuntamiento de Chilpancingo al ordenamiento, preservación y promoción del zócalo

Anuncio

Así como a Impulsar la Feria del Libro

Chilpancingo, Gro., a 04 de Noviembre del 2025.- El Congreso del Estado de Guerrero aprobó un exhorto al presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, para que implemente un programa integral de ordenamiento, preservación y promoción cultural del zócalo de la capital, privilegiando su vocación histórica, artística y turística, a partir de una propuesta de la diputada Erika Isabel Guillén Román (PRD).

Asimismo, para que autorice, respalde y difunda activamente la realización de la Feria del Libro de Chilpancingo en su edición número 47, fortaleciendo su reconocimiento como evento cultural emblemático del municipio y de Guerrero, garantizando las condiciones logísticas, de seguridad, ubicación y difusión necesarias para su desarrollo exitoso.

En las consideraciones, la diputada señala que el zócalo de Chilpancingo más que un espacio público, es un lugar histórico y cultural, símbolo de identidad, memoria y convivencia social, que en sus alrededores se encuentran el Museo Regional, declarado monumento histórico, la Catedral de Santa María de la Asunción y el Palacio Municipal, conformando un corredor arquitectónico de gran relevancia patrimonial para el Estado.

“La permisibilidad en el uso del espacio público y la falta de vigilancia y planeación municipal impiden que este sitio sea plenamente disfrutado como recinto histórico, artístico y de esparcimiento, como lo establecen las leyes estatales en materia cultural. Esta situación incide además en la posibilidad de que el Centro Histórico de Chilpancingo sea reconocido como patrimonio cultural, pese a la relevancia de sus edificaciones y su papel en la historia de Guerrero y de México”, agregó Guillén Román.

Informó que la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Municipio Libre de Guerrero otorgan a los Ayuntamientos la facultad y obligación de vigilar y ordenar el uso de los espacios públicos, garantizando su seguridad, conservación y destino a fines culturales y recreativos

Por ello, refirió que es urgente que el presidente municipal de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, autorice, se sume y respalde activamente la organización y difusión de la Feria del Libro e implemente un programa integral de ordenamiento del zócalo, que permita recuperar su esplendor, garantizar el derecho ciudadano a la cultura y proyectar a Chilpancingo como una ciudad de riqueza cultural y patrimonial.

*Acuerdo*

El Pleno también aprobó un acuerdo, propuesto por la Junta de Coordinación Política para dejar sin efectos el proceso de selección y designación de las y los consejeros del Consejo de Políticas Públicas, llevado a cabo por la LXIII Legislatura, y emite la convocatoria del procedimiento de selección y designación de las o los integrantes del Consejo de Políticas Públicas, conforme a las bases que en el mismo se detallan.