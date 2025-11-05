Evelyn Salgado llama a los servidores públicos a servir con honestidad, vocación y compromiso a la población 

Anuncio

Al presidir el Izamiento de Bandera correspondiente a noviembre, la mandataria estatal afirmó que “La defensa de la patria está en la palabra cumplida, la justicia y la esperanza”

Chilpancingo, Gro., a 04 de Noviembre del 2025.- Al encabezar la ceremonia cívica de Izamiento de Bandera correspondiente al mes de noviembre, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda hizo un llamado a las y los servidores públicos a continuar sirviendo con orgullo, honestidad y compromiso, destacando que la verdadera defensa de la patria se libra cada día con trabajo, justicia y esperanza.

“La defensa de la patria está en la palabra cumplida, en la justicia y en la esperanza”, expresó la mandataria estatal, al reconocer el esfuerzo de las y los trabajadores del gobierno de Guerrero que, con su labor cotidiana, contribuyen a fortalecer los valores cívicos y el bienestar del pueblo.

Desde la Casa del Pueblo, ante funcionarias, funcionarios y representantes de instituciones del Gobierno estatal, Evelyn Salgado destacó que noviembre es un mes que invita a la reflexión sobre la historia, la cultura y los valores que dan vida a México y a Guerrero.

Recordó las principales fechas conmemorativas del mes: 1 de noviembre, fundación de la Villa de Chilpancingo, origen de la actual capital guerrerense; 2 de noviembre, Día de Muertos, tradición que honra la vida y reafirma las raíces culturales; 6 de noviembre, promulgación del Acta de Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo.

13 de noviembre, natalicio de Ignacio Manuel Altamirano, orgullo guerrerense, maestro y escritor; 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, que llama a cuidar la salud y fomentar hábitos sanos; 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre, que impulsa la reflexión sobre la salud y la corresponsabilidad social; 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, emblema de la lucha por la justicia y la libertad.

Añadió que el 22 de noviembre, Día de la Armada de México, institución que ha demostrado su lealtad y solidaridad con el pueblo guerrerense; también recordó que 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, compromiso permanente del gobierno del estado para erradicar la violencia y hacer de Guerrero un santuario para las mujeres.

La gobernadora dijo que el 28 de noviembre, es la conmemoración de la proclamación del Plan de Ayala, legado de justicia social impulsado por Emiliano Zapata. “Noviembre nos enseña que la verdadera defensa de la patria está en las causas que sostenemos cada día, en la palabra cumplida, en la justicia que ejercemos y en la esperanza que no se rinde”, dijo la gobernadora.

Asistieron a la ceremonia la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la JUCOPO, Jesús Urióstegui García; el comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez; el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, entre otros.