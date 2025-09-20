Gestiona el rector de la Uagro ante la SEP proyectos de infraestructura educativa 

Anuncio

Analizan Javier Saldaña Almazán y Mario Delgado Carrillo las necesidades de la Universidad Autónoma de Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 19 de Septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán sostuvo una reunión con el Mtro Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para analizar las necesidades de infraestructura educativa que tiene esta institución.

En el encuentro, Saldaña Almazán destacó que esta reunión fue para dar seguimiento a la gestión de mejores condiciones para la comunidad universitaria, que son prioridad en su agenda diaria.

“Hoy, gracias a la invitación del Mtro. Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, participamos en una reunión muy productiva con autoridades federales encargadas de la infraestructura educativa y el equipo de la Secretaría de Educación de Guerrero”, indicó Saldańa Almazán.

En el encuentro, dijo que le planteó al funcionario federal las principales demandas de esta institución de nivel superior.

“Abordamos las problemáticas y necesidades esenciales de nuestras unidades académicas, las cuales, bajo la instrucción de nuestra Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, serán atendidas en beneficio de nuestra querida Comunidad UAGro”, agregó el rector.

Recordó que el paso devastador de los últimos fenómenos meteorológicos han dejado daños significativos en las escuelas de esta institución.

Sin embargo, afirmó que con el valioso apoyo del Gobierno Federal y de la Gobernadora, la Mtra. Evelyn Salgado Pineda, la Uagro avanza firmemente en la recuperación de sus espacios educativos.

“Seguimos tocando puertas y trabajando incansablemente para que nuestra institución continúe creciendo, generando más oportunidades que impulsen el desarrollo de Guerrero y de México”, finalizó Javier Saldaña Almazán.