Gobierno de Guerrero recuerda a las víctimas mortales de los sismos de 1985 y 2017

Chilpancingo, Gro., a 19 de Septiembre del 2025.- El gobierno del estado a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, este viernes llevó a cabo la ceremonia de izamiento de bandera a media asta, en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, acto que fue encabezado por la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, en representación de la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.

Al cumplirse 40 años de la tragedia del terremoto de 1985, que dio origen a la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, el gobierno del estado realizó este importante evento para honrar la memoria de las víctimas mortales y reconocer la solidaridad y el trabajo humanitario emprendido por la sociedad civil.

Esta ceremonia cívica, al igual que el desarrollo del Segundo Simulacro Nacional 2025, se enmarcan en las actividades para conmemorar el Día Nacional de la Protección Civil, que tiene el propósito de fomentar la preparación y la autoprotección de la población en caso de desastres a través de la promoción de la cultura de la prevención de riesgos.

También se contó con la presencia del Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus; el Secretario de Seguridad Pública, Daniel Antonio Ledezma Osuna; el Subsecretario de Prevención, Ricardo Ramírez Ibarra; el Director General del CONALEP Guerrero, Víctor Alejandro Ocampo Dionisio; mandos militares y autoridades estatales y municipales.