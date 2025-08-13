INFONAVIT realizará Feria de Atención en Acapulco

Anuncio

Se llevará a cabo el 15 de agosto de 10:00 a 14:00 horas, en el Zócalo de Acapulco, para asesorar a las y los trabajadores sobre las opciones crediticias que ofrece el Instituto.

Las personas acreditadas también podrán recibir atención sobre el congelamiento de saldos y mensualidades de los financiamientos.

Acapulco, Gro. a 13 de Agosto del 2025.- El INFONAVIT realizará su Feria de Atención en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, con el objetivo de acercar sus diferentes productos de financiamiento a las y los derechohabientes.

La atención se brindará el viernes 15 de agosto de 10:00 a 14:00 horas, en el Zócalo de Acapulco, ubicado en avenida Costera Miguel Alemán, colonia Centro.

Las y los asistentes también podrán:

• Saber si cuentan con la precalificación para adquirir un crédito.

• Recibir asesoría sobre los créditos para comprar vivienda nueva o existente, así como para adquirir un terreno.

• Solicitar un financiamiento para construir, reparar y mejorar su patrimonio o para pagar una hipoteca bancaria.

Las personas que acudan a la feria y ya cuenten con un crédito, también podrán verificar si son beneficiarias del programa de congelamiento de saldos y mensualidades de créditos, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, conocerán los apoyos adicionales de este programa, como son la reducción en la tasa de interés, en su mensualidad o un posible descuento sobre el saldo total de su deuda.

Con esta acción, se busca facilitar la atención a las y los trabajadores que no pueden acudir a las oficinas del Instituto a realizar algún tipo de trámite, los cuales son gratuitos y no requieren intermediarios.