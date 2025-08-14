La transformación se vive en el territorio y se siente en la justicia: Evelyn Salgado Pineda

Anuncio

Entregan la Gobernadora y la subsecretaria federal Rocío Bárcena apoyos del Tianguis del Bienestar a familias de Ayutla

Se refrenda el compromiso con la justicia social y se atiende de manera integral a la población que más lo necesita

Reitera la Gobernadora todo su apoyo a la población, para seguir construyendo un mejor futuro para la entidad

Ayutla, Gro., a 13 de Agosto del 2025.-“La transformación se vive en el territorio, se siente en la justicia, en la igualdad, en la esperanza que perdura y que, obviamente estamos construyendo todas y todos”, señaló la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante su visita al municipio de Ayutla, en donde en compañía de la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos del gobierno federal, Rocío Bárcena Molina, hicieron entrega de apoyos del Tianguis del Bienestar, beneficiando a las familias que más lo requieren y acercando la justicia social a la población.

En su mensaje, la mandataria estatal agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, enfatizando su compromiso para seguir en una ruta de trabajo a favor del pueblo de Guerrero. “Cuenten con la mano de la gobernadora, que siempre va a estar para ustedes. Cuentan con mi cariño, con mi apoyo en discurso y en recurso, porque luego decimos menos discurso y más recurso, menos escritorio, más territorio. Hay que trabajar, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, dijo.

Ante los pobladores de las distintas comunidades y también de municipios vecinos, Salgado Pineda reconoció la historia y tradición de Ayutla, como un lugar de lucha y resistencia, que ha sido de gran relevancia para el desarrollo y consolidación del país.

Agradeció el apoyo a través del Tianguis del Bienestar, pues gracias a esta iniciativa, se entregan de manera directa y sin intermediarios, bienes de primera necesidad a las familias, lo que se traduce en una muestra de una política diferente, que se refleja con acciones muy concretas, logrando que los apoyos lleguen a todos. “Para nosotros no existen lugares lejanos, rincones, a todos los lugares tenemos que llegar, a todas las comunidades, a todos los municipios”, añadió.

En su intervención, la representante del gobierno federal agradeció la colaboración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien encabeza un trabajo conjunto, pensado en el bienestar de los guerrerenses. Bárcena Molina también se refirió a la importancia histórica de Ayutla de los Libres, “el lugar ideal para recordar aquella lucha que se iniciara para acabar con las dictaduras por parte de libertadores, como Florencio Villarreal, Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, quienes buscaban devolverle al pueblo el poder, a través de un nuevo sistema de gobierno, a través del Plan de Ayutla”.

Dijo que la entrega de los apoyos a través del Tianguis del Bienestar, representa un acto de justicia social, en beneficio de todos los que han trabajado por México, devolviéndole al pueblo lo robado.

A nombre de las autoridades municipales y los pobladores, la primera coordinadora con funciones de presidenta municipal, Elizabeth Calixto Leyva y la coordinadora número dos, con funciones de síndica procuradora, Inés Gatica Dircio, dieron la bienvenida a la gobernadora y le agradecieron su visita, lo que es de gran relevancia. De la misma manera, destacaron que el impulso a este programa es muy importante, ya que permite entregar de manera directa los apoyos, reconvirtiendo a la política tradicional, maximizando los recursos y sentando bases sobre cómo se debe distribuir la riqueza que siempre ha sido del pueblo.

Enseguida, la Gobernadora junto a Rocío Bárcena y las autoridades locales, hicieron entrega de los diversos artículos.

Acompañaron a la Gobernadora en este evento el secretario del Bienestar, Pablo André Gordillo; el representante del SAT, Juan Manuel Gutiérrez Moya; el representante de Aduanas, Adrián López Ferrer; el alcalde de Ometepec, Rigoberto Chacón Melo, así como funcionarios de las diversas dependencias estatales.