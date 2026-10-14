Llaman desde el Congreso a actualizar la nomenclatura urbana y comunitaria

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Chilpancingo, Gro., a 14 de Octubre de 2026.- Diputadas y diputados de la LXIV Legislatura de Guerrero exhortaron a las autoridades municipales para que expidan sus respectivos Reglamentos de Nomenclatura, números oficiales y señalización en vías públicas y privadas, a fin de generar orden en las ciudades y comunidades, permitiendo que las personas y servicios de emergencia localicen de manera más eficiente las direcciones.

Al fundamentar el dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Asuntos Políticos y Gobernación, la diputada promovente Violeta Martínez Pacheco (Morena) resaltó que se busca atender una necesidad fundamental para el ordenamiento y desarrollo de los municipios.

“Contar con calles debidamente identificadas y domicilios con numeración oficial no es solamente una cuestión de orden urbano; es una condición que facilita la vida cotidiana de las familias guerrerenses, ya que una nomenclatura adecuada permite que los servicios de emergencia, como ambulancias, bomberos y cuerpos de seguridad, localicen los domicilios con mayor rapidez”, detalló.

Añadió que con esta medida se busca también facilitar los trámites administrativos, bancarios, notariales y catastrales, así como la entrega oportuna de servicios públicos, apoyos sociales y mercancías diversas.

Remarcó que fortalecer la planeación urbana, mejorar los registros catastrales y dar mayor certeza a la administración municipal con la asignación de nombres a calles y espacios públicos, derivará también en la preservación de la memoria histórica y fortalecerá la identidad cultural de nuestras comunidades.

Intervenciones

Con el tema “La conmemoración del voto femenino”, participaron las diputadas Diana Bernabé Vega, Erika Isabel Guillén Román, Leticia Mosso Hernández, Araceli Ocampo Manzanares y Luissana Ramos Pineda.

En otro punto, sobre “Los adultos mayores como pieza clave en la sociedad”, participaron los diputados Juan Valenzo Villanueva y Carlos Eduardo Bello Solano, así como las diputadas Araceli Ocampo Manzanares y María Irene Montiel Servín.

Sobre “El natalicio de Eduardo Neri Reynoso”, intervino la diputada Diana Bernabé Vega.