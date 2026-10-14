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Participa la rectora de la UAGro, Leticia Jiménez en importante encuentro de la Cámara de Diputados

Por
Redacción Digital Guerrero
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  • Analizan las necesidades y prioridades de las instituciones de educación superior

Ciudad de México, a 13 de octubre del 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero, Dra. Leticia Jiménez Zamora, participó en la Sesión de Diálogo y Análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, realizada en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.

En este importante encuentro participaron el Dr. Luis Armando González Placencia, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, el Diputado Reginaldo Sandoval Flores, Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; la Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal Secretaria de las Comisiones de Educación y Presupuesto así como Rectoras y Rectores de la comisión de Presupuestos de la ANUIES.

Garantizar un Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 justo y equitativo es un prioridad de esta administración, para lograr atender las necesidades centrales de la institución y cumplir con cada una de las prestaciones de nuestra base trabajadora.

             

Durante la reunión se analizaron las necesidades y prioridades de las instituciones de educación superior ante la construcción del PEF 2027.

La Rectora refrendó el compromiso de seguir gestionando los recursos para fortalecer la educación superior pública, ampliar las oportunidades para las y los jóvenes de Guerrero.

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