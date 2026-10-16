Evelyn Salgado envía al Congreso su Quinto Informe de Resultados y Transformación

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Guerrero se construye más justo e igualitario, priorizando los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y afromexicanos: Anacleta López Vega

Informa SEPLADER reducción de la pobreza, más de 10 millones de turistas en el periodo y avances en obras, servicios básicos y desarrollo regional

Chilpancingo, Gro., a 15 de Octubre del 2026.- El gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, a través de la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, entregó el paquete de documentos del quinto año de gobierno con los avances y resultados alcanzados en la administración pública estatal.

El documento comprende el periodo del 16 de octubre de 2025 al 15 de octubre de 2026 y concentra las acciones realizadas en materia de bienestar social, desarrollo económico, infraestructura, gobernabilidad y fortalecimiento de la gestión pública, bajo la conducción de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para alcanzar la justicia social y construir un Guerrero con mayores oportunidades.

López Vega, mencionó que se ha logrado fortalecer la educación, la salud, la infraestructura, el desarrollo económico y los programas sociales, así como avanzar en la construcción de paz, consolidando una política que pone en el centro a las personas y que busca llevar el desarrollo a todas las regiones del estado. Agregó que, bajo el liderazgo de la titular del Poder Ejecutivo, en Guerrero se construye un estado más justo e igualitario, priorizando los derechos de las mujeres, de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos y de las familias que históricamente han sido vulneradas.

La encargada de la política interna del estado, Anacleta López Vega, fue acompañada por el secretario de Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada y por el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, quienes entregaron los archivos a la diputada Erika Isabel Guillén Román, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y al diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política, así como representantes de este órgano legislativo integrantes de las fracciones parlamentarias.

René Vargas Pineda, destacó que este quinto informe de gobierno representa el testimonio de una visión de gobierno basado en los principios de la Cuarta Transformación donde el bienestar de las personas es el objetivo superior de toda política pública, ampliando derechos y reducir desigualdades.

Agregó que se han logrado avances en los cinco ejes considerados; en materia de Bienestar, se han complementado los recursos aportados por los gobiernos de México y Guerrero, teniendo resultado la reducción de la pobreza en Guerrero con mayor acceso a servicios y oportunidades de bienestar.

Vargas Pineda puntualizó que, de acuerdo con datos del Coneval e INEGI, en el periodo de esta administración, más de 270 mil personas lograron salir de la pobreza, fortaleciendo derechos en salud, educación y alimentación.

Agregó que también se tiene avances en obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento, vivienda, equipamiento urbano, instalaciones educativas y de salud, así como carreteras federales y estatales, con el objetivo de mejorar los servicios y la conectividad en las distintas regiones de la entidad.

En materia de ordenamiento territorial, el informe señala que 17 municipios, donde habita el 53% de la población estatal, cuentan con planes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano publicados en el Periódico Oficial e inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Agregó que el sector turístico reportó más de 10.9 millones de visitantes durante en el periodos que se informa, lo que representa un aumento del 18% respecto al periodo anterior.

El documento también destaca acciones de promoción de los destinos, diversificación de la oferta turística, fortalecimiento de la conectividad y recuperación de infraestructura en Acapulco, además de iniciativas para ampliar los beneficios de esta actividad hacia otras regiones de Guerrero.

En el ámbito social, se reportan programas de asistencia alimentaria, atención a grupos prioritarios y acciones relacionadas con educación, salud, vivienda y servicios básicos, dirigidas especialmente a personas y comunidades en condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, el informe expone la coordinación con el Gobierno de México y los ayuntamientos para ejecutar obras, fortalecer la infraestructura carretera y atender necesidades específicas de las regiones.

El Quinto Informe de Gobierno constituye un ejercicio de rendición de cuentas sobre las acciones y resultados del periodo, además de servir como referencia para dar continuidad a los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.