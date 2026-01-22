Presenta Diputada exhorto a Ayuntamientos para que actualicen Reglamentos de construcción

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 21 de Enero del 2026.- La Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas recibió un exhorto dirigido a los 84 Ayuntamientos y al Concejo Municipal de Ayutla de los Libres, para que expidan y/o actualicen sus reglamentos de construcción, con el fin de generar las condiciones necesarias de orden y seguridad estructural en los inmuebles, y así lograr una adecuada organización en el desarrollo urbano de la entidad.

Este exhorto, propuesto por la diputada Violeta Martínez Pacheco, detalla que los reglamentos municipales de construcción constituyen instrumentos normativos fundamentales para el orden, la seguridad y el desarrollo sostenible de las ciudades. Estas normas regulan aspectos esenciales que van desde la planeación, diseño y ejecución de las obras, hasta la conservación y transformación del entorno urbano y ambiental.

Se menciona que estos ordenamientos deben ser elaborados por las autoridades municipales, atendiendo las necesidades, características y particularidades de cada municipio, reglamentando circunstancias básicas relacionadas con el uso de la vía pública, el suelo, la seguridad estructural, la imagen urbana y los requisitos mínimos para la obtención de permisos y autorizaciones de la autoridad municipal para construir dentro de su territorio.

Por esta razón, agrega, dicho reglamento debe ser actualizado por el Cabildo y prever las reglas mínimas que garanticen que las obras se realicen de forma segura, ordenada y sustentable, asegurando que las edificaciones cumplan con las normas técnicas y evitando riesgos para la población.

Los reglamentos de construcción deben contemplar normas y requisitos técnicos que garanticen la seguridad estructural, la calidad de los materiales y las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias, entre otros, señaló.

Por estas razones, asegura que es deber de las autoridades municipales vigilar que sus ciudades cuenten con un Reglamento de Construcción actualizado, que incorpore criterios de sostenibilidad ambiental, resiliencia urbana y preparación frente a los desafíos del cambio climático, el crecimiento desordenado y los desastres naturales.

Asimismo, deben prever la protección de la población y el cuidado de zonas históricas, monumentos y espacios públicos, evitando que se altere o dañe la infraestructura urbana con valor cultural, arquitectónico, ambiental, visual o histórico, siempre en beneficio del desarrollo ordenado.