Presenta la UAGro a sus equipos que competirán en la Asociación de Basquetbol Estudiantil

El rector Javier Saldaña Almazán expresó su confianza en que los jóvenes deportistas pondrán en alto el nombre de Guerrero y de la Universidad

Chilpancingo, Gro., a 12 de Septiembre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán encabezó la presentación de los equipos de basquetbol femenil y varonil que representarán a la Uagro en las competencias de la Asociación de Basquetbol Estudiantil.

“Hoy, la Universidad Autónoma de Guerrero escribe un capítulo histórico en el deporte de nuestro estado, al presentar a sus equipos de basquetbol femenil y varonil que competirán en la Asociación de Basquetbol Estudiantil, una de las ligas universitarias más prestigiosas del país, donde se reúnen los mejores talentos del baloncesto nacional”, destacó.

En su mensaje, Saldaña Almazán agradeció la presencia del diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la JUCOPO del H. Congreso del Estado, a la Dra. Alma Rocío López Bello, directora del INDEG, y a toda la comunidad águila por acompañarlos en este gran proyecto deportivo.

“Un reconocimiento especial a nuestra querida Gobernadora, Mtra. Evelyn Salgado Pineda, por su respaldo decidido para fortalecer el deporte en Guerrero”, subrayó el rector de la máxima casa de estudios.

Destacó que el deporte fomenta disciplina, pasión y hábitos saludables, valores fundamentales para la formación de los jóvenes, es por ello que la Universidad fomenta la práctica deportiva.

“Con esta iniciativa, reafirmamos nuestro compromiso con una educación integral que va más allá de las aulas, contribuyendo a formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con un mejor futuro”, agregó el rector de la Uagro.

Finalmente, Saldaña Almazán indicó que “estamos plenamente convencidos de que estos equipos llevarán el nombre de la UAGro y de Guerrero a lo más alto, llenándonos de orgullo y gloria”.