Resalta Diputada aprobación de Leyes en Pro de los Derechos Humanos en el Congreso de Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 12 de Septiembre del 2025.- Al rendir su Primer Informe Legislativo y de Gestión, la diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) dijo que legislar significa servir a la ciudadanía, escuchar sus demandas y rendir cuentas con transparencia.

En su mensaje, destacó que es necesario impulsar proyectos que fortalezcan la reconstrucción y el desarrollo productivo del puerto de Acapulco y de Guerrero, principalmente por el impacto de los Huracanes “Otis” y “John”.

La legisladora informó que durante este primer año de actividades obtuvo el primer lugar en participaciones en tribuna y en puntos aprobados por unanimidad. Entre sus principales participaciones se encuentra la exigencia de publicar la Ley de Salarios, la promoción de la “Ley Silla”, la consolidación de la Ley de Cuidados como derecho humano, así como exhortos en materia de salud, vivienda, educación, infraestructura y atención a mujeres.

El diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva, quien acompañó a la legisladora, reconoció el trabajo legislativo de la diputada Lührs Cortés y destacó que varios de sus planteamientos han contado con el respaldo de distintas fuerzas políticas al tratarse de causas justas y necesarias. Subrayó el compromiso y profesionalismo de la legisladora a lo largo de dos décadas de trayectoria.

Al informe asistieron las diputadas Violeta Martínez Pacheco (Morena), Gladys Cortés Genchi (PVEM) y Mirna Coria Medina (PRD), así como los diputados Héctor Suárez Basurto (Morena), Carlos Eduardo Bello Solano (Morena), Jorge Iván Ortega Jiménez (PRD), Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) y Robell Urióstegui Patiño (PRD), además de la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, y la presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez.