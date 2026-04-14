Propone Diputada la creación del Sistema Estatal de Monitoreo de la calidad del agua en Playas de Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 13 de Abril del 2026.— La diputada Erika Isabel Guillén Román presentó una iniciativa de adición a la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero, con el propósito de crear el Sistema Estatal de Monitoreo de la Calidad del Agua en Playas, a fin de evaluar periódicamente las condiciones microbiológicas del agua, prevenir riesgos a la salud pública y garantizar un uso recreativo y turístico seguro.

La propuesta adiciona la Sección Sexta Ter, denominada “Del monitoreo de la calidad del agua en zonas costeras”, integrada por los artículos 64 Ter, 64 Ter 1, 64 Ter 2, 64 Ter 3, 64 Ter 4 y 64 Ter 5, a la Ley 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero. En esta sección se establecen las acciones a realizar, entre ellas mediciones periódicas, generación de información pública, emisión de alertas sanitarias y fortalecimiento de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, sin necesidad de crear nuevas estructuras administrativas, sino aprovechando las capacidades institucionales existentes.

La diputada del PRD agregó que la calidad del agua en las playas no solo es un tema ambiental, sino también un asunto de salud pública, seguridad para la población y un factor clave para la actividad turística, uno de los principales motores económicos de la entidad, particularmente en municipios como Acapulco de Juárez y Zihuatanejo de Azueta.

Informó que, de acuerdo con datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el límite máximo permisible para considerar una playa apta para uso recreativo es de 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua.

Señaló que existen aspectos que deben ser atendidos, ya que, conforme a los ordenamientos en la materia, los monitoreos dependen actualmente en gran medida de programas federales que, si bien son confiables, no constituyen un sistema permanente a nivel estatal.

Por ello, resaltó la importancia de crear el Sistema Estatal de Monitoreo de la Calidad del Agua en Playas, con el fin de fortalecer los mecanismos de prevención y control; es decir, no solo se reaccionará a los resultados, sino que se implementarán acciones anticipadas para prevenir de manera más eficaz.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.