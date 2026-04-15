Congreso de Guerrero impulsa reformas para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes

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Chilpancingo, Gro., a 14 de Abril de 2026.— La diputada Claudia Sierra Pérez propuso reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, con el propósito de fortalecer el entorno de seguridad de la niñez y protegerla de la violencia o de grupos de riesgo, obligando a las autoridades estatales a implementar medidas especiales que garanticen su integridad y sano desarrollo.

En la iniciativa, a la que se adhirió la diputada Glafira Meraza Prudente, la legisladora señaló que la propuesta busca reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes a no ser reclutados para participar en asociaciones delictivas, pandillas o grupos del crimen organizado, evitando que sean inducidos a cometer delitos o realizar actividades que afecten su libre desarrollo personal.

Asimismo, se plantea que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como las instituciones públicas, tengan la obligación de protegerles del reclutamiento por parte de organizaciones delictivas, pandillerismo o crimen organizado.

La diputada expuso que las niñas, niños y adolescentes reclutados se ven expuestos a todo tipo de violencia, pues comúnmente son obligados a cometer, presenciar o realizar actos que atentan contra su integridad física y emocional, su salud mental e incluso su vida, así como la de otras personas.

La iniciativa de reforma al artículo 15; a la fracción séptima del artículo 46, y a la fracción séptima del artículo 101 de la Ley Número 812 para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

*Proteger las artesanías*

La legisladora también presentó una iniciativa de reforma a la fracción VII del artículo 66 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para reconocer las artesanías como patrimonio cultural y fuente de identidad, promoviendo su preservación, innovación, comercio justo y fortalecimiento.

En la propuesta, turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, la diputada señala que estas modificaciones beneficiarán directamente a las y los artesanos guerrerenses, al establecer esquemas de comercialización justa que les permitan acceder a mercados en condiciones equitativas y obtener una retribución digna por su trabajo.