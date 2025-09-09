UAGro fortalece infraestructura y vínculos en la Región Costa Chica

Anuncio

Ometepec, Gro. a 08 de Septiembre del 2025.– La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), encabezada por su rector, Dr. Javier Saldaña Almazán, realizó una gira de trabajo en la Región Costa Chica con el propósito de fortalecer la infraestructura educativa y la vinculación institucional con los municipios de la zona.

Durante su visita a la Escuela Superior de Enfermería No. 3, en Ometepec, el rector inauguró un moderno edificio de tres niveles, cuya inversión superó los 6 millones de pesos, con el objetivo de impulsar la formación profesional de las y los futuros enfermeros. Además, entregó equipamiento a diversas escuelas y facultades de la región.

Como parte de esta jornada, se formalizó la firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos de Ometepec, Cuajinicuilapa, Cuautepec y Tlacoachistlahuaca, en presencia de sus presidentes municipales. Estos acuerdos buscan fortalecer la relación entre la universidad y los gobiernos locales en beneficio de la comunidad estudiantil.

Asimismo, se llevó a cabo la entrega de tarjetas universitarias inteligentes, en coordinación con el banco Santander, que permitirán a los estudiantes acceder a los servicios del Campus Digital de la UAGro.

El rector agradeció el cálido recibimiento de la comunidad universitaria de la Costa Chica y reiteró su compromiso de continuar trabajando con pasión y dedicación por el bienestar de la institución y de la juventud guerrerense.