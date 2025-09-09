Turismo en Guerrero se fortalece con el respaldo de Claudia Sheinbaum: Evelyn Salgado

Anuncio

Con resultados en seguridad crece confianza de turistas en Hogar del Sol; con despliegue efectivo avanza Guerrero en la pacificación

Acapulco, Gro., a 09 de Septiembre del 2025.- Al encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en las instalaciones de la Guardia Nacional en Acapulco, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció el respaldo permanente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al sector turístico de Guerrero, logrando un trabajo conjunto, que se reflejó este verano en un incremento del 6.3% en la llegada de visitantes a los destinos del país en comparación con 2024, beneficiando al “Hogar del Sol”.

Esta mañana con mandos militares, navales y civiles de las fuerzas de seguridad, en estrecha colaboración se revisaron las acciones de prevención del delito y el despliegue efectivo, para avanzar en la pacificación de Guerrero.

Con estos resultados que impulsan la confianza de los visitantes hacia los destinos turísticos de la entidad y del país, la mandataria estatal, destacó que este verano, México registró un incremento del 6.3% en comparación con 2024, y el #HogarDelSol forma parte de este crecimiento.