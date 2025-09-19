El programa de “Educando para Transformar” llega a Acapulco con la entrega de mochilas y útiles escolares

Anuncio

Encabeza la presidenta del Sistema DIF Guerrero Liz Salgado el programa que beneficiará a toda la entidad

Con el apoyo de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, niñas y niños reciben útiles y mochilas para fortalecer su educación

Chilpancingo, Gro., a 18 de Septiembre dye 2025.- Para fortalecer la formación académica de niñas y niños en zonas prioritarias, el gobierno estatal encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través del Sistema DIF Guerrero, continúa con el programa “Educando para Transformar”, en el puerto de Acapulco, donde se distribuyeron mochilas y útiles escolares para las infancias guerrerenses, quienes continúan con su aprendizaje a través de centro de estudios de sus localidades.

La presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, señaló que esta acción se enmarca en un plan integral de apoyo a la educación, orientado a garantizar el derecho de las niñas y niños a contar con materiales que fortalezcan su aprendizaje. Afirmó que la entrega de apoyos continuará en todas las regiones del estado.

Además, destacó que este esfuerzo es posible gracias al respaldo de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, quien ha consolidado programas enfocados en la atención a la infancia y en el fortalecimiento de las familias como eje de la transformación en Guerrero.

Con el programa “Educando para Transformar”, niñas y niños de comunidades con mayor rezago reciben un apoyo que contribuye a mejorar su desempeño escolar y representa un paso más hacia el cumplimiento de sus metas y sueños. Esta estrategia se suma a las iniciativas impulsadas durante los últimos cuatro años por la administración estatal, que ha colocado al bienestar de la niñez en el centro de las políticas públicas y del proceso de transformación de la entidad.

Durante la jornada, estudiantes de las escuelas primarias Federico Encarnación Astudillo, Revolución Mexicana y Alejandro Cervantes Delgado, de la localidad San Pedro Las Playas, recibieron directamente los paquetes escolares, cada uno integrado con materiales acordes a los diferentes grados académicos. El objetivo es que la niñez guerrerense cuente con herramientas básicas para iniciar el ciclo escolar en condiciones óptimas para aprender y desarrollarse.