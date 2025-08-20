Acapulco vibrará de adrenalina y emoción con el Air Show 2025

Anuncio

Del 21 al 23 de noviembre, la Bahía de Santa Lucía será el escenario del espectáculo aéreo más impactante de México

Acapulco, Gro., a 19 de Agosto del 2025.- Gracias a las gestiones realizadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el espectáculo aéreo más impactante de México, regresa al Hogar del Sol para hacerlo vibrar de adrenalina y emoción.

Del 21 al 23 de noviembre, decenas de aeronaves realizarán piruetas y hazañas en el cielo de la Bahía de Santa Lucía, devolviéndole su brillo al puerto con este espectáculo que después de una larga espera, regresa a Acapulco.

Durante estos días, algunos de los pilotos realizarán vuelos de práctica en un reconocimiento de terreno, además de aprovechar el momento para realizar nuevas tomas para los spots promocionales que pondrán a Acapulco en los ojos del mundo.