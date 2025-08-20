Propone Diputado consolidar la Ganadería en Guerrero como eje de desarrollo regional

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 19 de Agosto del 2025.- El diputado Rafael Martínez Ramírez presentó reformas a la Ley de Ganadería del Estado de Guerrero en materia de internación, trazabilidad, movilidad de ganado, productos y subproductos pecuarios, para armonizar el marco jurídico estatal con los estándares nacionales e internacionales de trazabilidad, sanidad y seguridad ganadera, y consolidar la ganadería como un eje estratégico de desarrollo regional con justicia, sustentabilidad y rentabilidad.

El diputado explica en el documento que Guerrero es un actor relevante en la producción pecuaria con casi un millón de cabezas de ganado bovino, más de 2.6 millones de aves y una producción anual superior a las 44 mil toneladas de carne bovina en canal, según el Censo Agropecuario 2022, y que más de 150 mil familias en Guerrero dependen de esta actividad como principal sustento.

En la propuesta se plantea la incorporación de mecanismos de control más estrictos, como el uso obligatorio de tecnologías de identificación (SINIIGA-SINIDA), dispositivos electrónicos y guías de tránsito validadas por SENASICA y SADER, con el fin de prevenir enfermedades zoonóticas, combatir el abigeato, garantizar la inocuidad alimentaria y fortalecer la competitividad de los productores guerrerenses.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena explica que se propone regular la internación de ganado, productos y subproductos bajo permisos electrónicos y certificaciones sanitarias; exigir el uso de cadena de frío y transporte certificado en la movilización de carne.

También, establecer sanciones específicas contra el contrabando de animales y la movilidad irregular; incorporar el concepto de trazabilidad en la ley, alineado con sistemas federales y normas oficiales, así como actualizar el lenguaje legal y homologar la ley estatal con las disposiciones federales vigentes.

El diputado Martínez Ramírez destacó que la iniciativa responde a una demanda histórica de los ganaderos guerrerenses, quienes han solicitado un marco legal más moderno y eficiente que les permita competir en igualdad de condiciones con productores de otras entidades y acceder a programas de apoyo federal.

La propuesta de reforma y adiciones a la Ley de Ganadería del Estado de Guerrero fue turnada a la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Pesquero para su análisis y dictaminación.