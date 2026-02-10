Con gestión y coordinación, Evelyn Salgado consolida proyectos de conectividad con SICT para Guerrero

Anuncio

La Gobernadora y el titular de SICT Jesús Antonio Esteva consolidan agenda de infraestructura carretera en Guerrero

Ciudad de México, a 09 de Febrero del 2026.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, con quien dio seguimiento a las gestiones ya encaminadas, revisar avances de proyectos y definir las próximas etapas de obras que fortalecen la conectividad y el bienestar de las familias guerrerenses.

Durante el encuentro, la mandataria estatal estuvo acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, así como por el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado, Martín Vega González, reafirmando el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. “En Guerrero el trabajo no se detiene y los resultados se construyen todos los días”, expresó Evelyn Salgado.