Propone Diputada plataforma digital para fortalecer venta de artesanías en Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 09 de febrero del 2026.– La diputada Araceli Ocampo Manzanares presentó una iniciativa para crear y regular una Plataforma Digital Estatal de Comercio Electrónico que permita la venta directa de artesanías, elimine a los intermediarios, garantice ingresos justos para las personas artesanas y proteja la autenticidad del patrimonio cultural de Guerrero.

La legisladora, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, explicó que la propuesta —mediante la cual se adiciona una fracción XVII y se recorren las subsecuentes de los artículos 15 y 15 Ter de la Ley de Protección y Fomento a las Artesanías— responde a la necesidad de modernizar los mecanismos de comercialización, reconociendo que esta actividad no solo representa una expresión cultural y de identidad de los pueblos originarios y comunidades afromexicanas, sino que también constituye una fuente esencial de sustento para miles de familias.

Detalló que uno de los principales problemas que enfrenta el sector artesanal es el intermediarismo, que obliga a las y los productores a vender a precios bajos, mientras terceros concentran la mayor parte de las ganancias. Por ello, recalcó la importancia de crear una plataforma digital pública que permita a las personas artesanas comercializar directamente sus productos a precios justos, acceder a mercados nacionales e internacionales y reducir su vulnerabilidad económica, especialmente ante contingencias como desastres naturales o crisis en el sector turístico.

Araceli Ocampo agregó que, de aprobarse, dicha plataforma sería administrada por el Centro Guerrerense de Artesanías y funcionaría también como un mecanismo de certificación de autenticidad, protegiendo la propiedad intelectual colectiva y los saberes ancestrales frente al plagio y la apropiación cultural indebida. Asimismo, garantizaría que el cien por ciento del valor fijado por la persona artesana sea recibido de manera íntegra por quien produce cada pieza.

“Con esta propuesta se busca que las personas artesanas tengan acceso a la justicia económica, social y cultural, al garantizar el derecho al trabajo digno, a una remuneración justa y a la preservación viva del patrimonio cultural de Guerrero, convirtiendo a la modernidad tecnológica en una aliada de la tradición y del desarrollo regional sostenible”, finalizó la legisladora.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Artesanías para su análisis y dictaminación.