Con tradición, colorido y música, culminó la celebración del Día de Muertos del Parque Papagayo

Anuncio

Con el apoyo total y respaldo de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, durante tres días cientos de familias disfrutaron actividades recreativas y culturales

Acapulco, Gro., a 03 de Noviembre del 2025.– La Gran Fiesta de Día de Muertos del parque Papagayo culminó con tradición, colorido y música, cerrando con la presentación de grandes personalidades musicales y el concurso de catrinas, que gracias al jurado calificador todas resultaron premiadas.

Como resultado del apoyo total y respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, del secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros y del secretario de Turismo, Simón Quiñones, durante tres días se llevó a cabo una gran fiesta de color, música, pero sobre todo tradición.

El director del Parque Papagayo, Abel Luvio Villanueva destacó que los artistas locales le dieron un toque especial al cierre de esta gran fiesta, en la que participó el Grupo Sol Andino, las hermanas Luna con su gran presentación de “La Llorona”, el Ballet Folklórico “Tonatiuh”, el Ballet Folklórico “El Guerrerense”, la presentación del joven talento, Dante Alarcón, las bellas integrantes de la Academia “Katy Celada”, la participación de Charly Buen rostro y la presentación del payasito Rajita, que puso el ambiente para todos los niños y las niñas.

También se llevó a cabo y con gran éxito el concurso de catrinas, en el que participaron 13 jovencitas con trajes hechos totalmente con material reciclado.

El primer lugar lo obtuvo Janeth Monserrat Paz Cabrera, en el segundo lugar hubo empate entre Luisa del Carmen Rodríguez Ocampos y Odette Chávez Adame, mientras que el tercer lugar se lo llevó Luna Esmeralda Carrera Castillo.

El jurado estuvo compuesto por el periodista, Igor Pettit; la diputada local, Violeta Martínez Pacheco; Juan Carlos Esparza Carmona, director General de Acciones Prioritarias y Gestión Social en representación del Secretario de Bienestar, Pablo Gordillo; el Administrador Fiscal Estatal No. 1, Mario Villanueva; Nelly Solís Ramírez, directora del Centro Cultural Acapulco; Gabriel Brito, de la comunidad cultural; Álvaro Manuel Martínez Pacheco, delegado de Gobierno en Acapulco y como invitada especial la diputada federal, Yoloczin Domínguez Serna.

Cada miembro del jurado agradeció la invitación a la Gran Fiesta del Día de Muertos del Parque Papagayo y coincidieron en que tradiciones como ésta, deben continuar para que la población no olvide está cultura ancestral, además de felicitar al director del parque por este gran evento.

El director del Parque, Abel Luvio dijo sentirse agradecido por todo el apoyo que otorgó la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda para la realización de esta fiesta de tres días en el Parque Papagayo, y también agradeció a todo el personal tanto operativo y administrativo que apoyó con la elaboración de la catrina monumental, así como para llevar a cabo el Barco del Terror.

Luvio Villanueva explicó que la catrina monumental tiene una altitud de 16 metros y que fue hecha a base de material reciclado como palmas, listones de colores, cartón, entre otras cosas y fue elaborado en manos de los trabajadores del parque. Asimismo, destacó que el barco del Terror también fue temática de los propios trabajadores, tanto operativos como administrativos.

Mencionó que se colocaron alrededor del contorno del lago más de 2 mil veladoras y se utilizaron un promedio de 40 rollos de cempasúchil, todo el material fue donado por diferentes organizaciones, asociaciones sin fines de lucro, así como funcionarios y representantes de cargos populares, lo que hizo posible la representación de un gran altar de muertos en el Parque Papagayo.

El funcionario dio a conocer que se recibieron en promedio más de 5 mil personas en este pasado fin de semana, quienes disfrutaron de la Gran Fiesta del Día de Muertos, del Barco del Terror y de las otras áreas como la Villa de la Niñez.