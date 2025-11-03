Evelyn Salgado reconoce coordinación institucional por resultados positivos del operativo de Día de Muertos en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 03 de Noviembre del 2025.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde evaluó los resultados del operativo especial implementado durante el fin de semana con motivo del Día de Muertos, destacando el trabajo conjunto de las instituciones de seguridad y protección civil que garantizaron un desarrollo ordenado y seguro de las actividades en todo el estado.

Durante la reunión, la mandataria reconoció a las fuerzas armadas, corporaciones policiales y personal de protección civil por las acciones coordinadas desplegadas en carreteras, zonas turísticas, panteones y puntos de alta afluencia, enfocadas en brindar acompañamiento, asistencia y seguridad a las familias guerrerenses y visitantes.

Salgado Pineda subrayó que su gobierno mantiene una estrategia integral de seguridad con presencia preventiva y atención permanente en las ocho regiones de Guerrero, reiterando su compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional para preservar la tranquilidad y bienestar de la población.