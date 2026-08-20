Conectividad, infraestructura y eventos de talla mundial consolidan el crecimiento turístico de Guerrero

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Acapulco, Gro., a 19 de Agosto del 2026.- Tras destacar que la estrategia de promoción y conectividad en los destinos turísticos de Guerrero continúa dando resultados positivos, el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, afirmó que la entidad se consolida como un destino altamente competitivo y en constante renovación para el turismo nacional e internacional.

En entrevista el funcionario estatal resaltó el fortalecimiento del mapa aéreo en la entidad, destacando el reciente anuncio de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de la nueva ruta directa Acapulco–Puebla en alianza con Volaris, la cual operará con tres frecuencias semanales los días martes, jueves y sábado. Sumado a ello, se une la conexión directa con Cancún a partir del 3 de noviembre los días martes y sábados, la cual se añadirá a la ruta previa con escala express en el AIFA, alcanzando así cuatro frecuencias semanales los martes, jueves, sábados y domingos.

Con estos avances, Guerrero acumula 10 nuevas rutas aéreas respecto al año anterior, enlazando a sus aeropuertos con polos clave como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Tijuana y Querétaro.

En materia de infraestructura y reactivación económica, Quiñones Orozco enfatizó que Acapulco cuenta actualmente con una oferta disponible de 17,555 habitaciones en un sector hotelero renovado casi al 90%, lo que permite brindar hospedaje de máxima calidad.

A la par, el sector gastronómico registra un importante repunte con la apertura de más de 60 nuevos restaurantes en el último año, consolidando una oferta competitiva para los visitantes.

Asimismo, la proyección de la entidad abarca un catálogo integral de destinos e hitos turísticos en todas las regiones.

En materia de seguridad y asistencia vial, se desarrolla el Operativo Vacacional de Verano en su día 34 de 46, con el despliegue de más de 14,500 efectivos e instituciones de auxilio como los Ángeles Verdes y la Guardia Nacional en carreteras.

De igual forma, se impulsa la diversificación de destinos en zonas de playa como Ixtapa-Zihuatanejo, Troncones, La Saladita y Majahua en el municipio de La Unión, además de la incorporación de la Costa Chica con polos como Copala y Marquelia.

En cuanto a la oferta cultural y deportiva, el titular de Sectur adelantó que se anunciarán nuevas actividades gastronómicas y culturales para el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón.

A esto se suma una relevante agenda internacional que contempla la realización del certamen Hyrox del 4 al 6 de septiembre con una estimación de 13,500 atletas, así como el torneo Major Premier Padel del 23 al 29 de noviembre, posicionando al estado en la mira del deporte global.

El secretario de Turismo estatal reiteró la invitación a los viajeros para visitar la entidad en cualquier época del año, asegurando que el Hogar del Sol cuenta con la calidez, gastronomía, clima y condiciones idóneas para ofrecer experiencias inolvidables a todos los visitantes.