Los Operativos coordinados por la Mesa de Seguridad fortalecen la estrategia integral para garantizar la paz en Guerrero: Randy Suastegui 

Anuncio

▪️Continúan las detenciones, recuperación de vehículos y decomiso de armas, en las ocho regiones del estado en la ruta de la pacificación

Chilpancingo, Gro., a 10 de Noviembre del 2025.- El vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, Randy Suastegui Cebrero, presentó los avances obtenidos del 3 al 9 de noviembre de 2025, como resultado de las estrategias conjuntas implementadas por las instituciones de seguridad federales y estatales para garantizar la tranquilidad de las familias guerrerenses.

La Secretaría de Seguridad Pública señaló que durante este periodo se lograron 16 detenciones, de las cuales 3 correspondieron al fuero federal y 13 al fuero común, así como el aseguramiento de 30 vehículos, entre ellos 7 automóviles y 10 motocicletas recuperadas con reporte de robo, así como 8 vehículos y 5 motocicletas aseguradas por su probable participación en hechos delictivos.

De igual forma se incautaron tres armas cortas, seis cargadores y 61 cartuchos, además de 70 gramos de marihuana y 29 dosis de cristal, 5 de cocaína y 2 de piedra, con una pérdida económica para la delincuencia estimada en 17 mil pesos.

Asimismo, la Fiscalía General del Estado informó la ejecución de 26 órdenes de aprehensión por diversos delitos, entre ellos homicidio calificado, feminicidio, extorsión y violencia de género, así como 7 detenciones en flagrancia, 23 vinculaciones a proceso y 8 sentencias condenatorias con penas de hasta 60 años de prisión.

Durante la misma semana, se aseguraron 53 vehículos vinculados a actividades delictivas y se recuperaron 19 unidades con reporte de robo, además de lograr la localización de seis personas reportadas como desaparecidas, gracias a la activación de los protocolos “¿Has visto a…?” y “Alerta Amber”.

El vocero Suastegui Cebrero destacó que estos resultados reflejan la efectividad del trabajo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Fiscalía General del Estado, bajo la conducción de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.