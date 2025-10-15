Impulsa la UAGro el fortalecimiento de la cultura de prevención de desastres 

Anuncio

Inaugura el rector Javier Saldaña Almazán evento académico en Zumpango

Zumpango, Gro., a 14 de Octubre del 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán inauguró la 4ta Semana de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil, en el Centro Regional de Educación Superior “Campus Zumpango”.

Este evento académico y formativo fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias para fortalecer la cultura de la prevención y la gestión integral del riesgo en nuestra comunidad.

La ceremonia contó con la destacada participación del Dr. Roberto Arroyo Matus, Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero y el Coordinador del Campus, Mtro. Eduardo Herrera Rendón.

También estuvieron presentes directivos, funcionarios de los tres niveles de gobierno, docentes y estudiantes, dando de esta manera inicio a esta jornada que impulsa la formación profesional de calidad.

Con estas actividades, la Universidad Autónoma de Guerrero continúa comprometida con la creación de espacios de análisis y estudio científico que perfeccionen los protocolos de reacción ante fenómenos naturales, contribuyendo a salvar vidas, construir un futuro más seguro y resilente.