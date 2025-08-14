En Guerrero fortalecemos políticas públicas eficientes para atacar de raíz los problemas de adicciones y cuidar la salud mental: Evelyn Salgado

Anuncio

Inaugura la Gobernadora el 22 Congreso Internacional en Adicciones en Acapulco

Atendemos la atención a la salud mental a través del programa Tarjeta Violeta, señaló la mandataria estatal

Acapulco, Gro., a 14 de Agosto del 2025.- Con un firme compromiso de seguir construyendo y fortaleciendo políticas públicas eficientes que ataquen la raíz de los problemas en materia de adicciones y que atiendan la salud mental de manera integral, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio la bienvenida a los asistentes al 22 Congreso Internacional en Adicciones. Se trata de un espacio de intercambio de experiencias desde el punto de vista de especialistas, para analizar la importancia del contexto en el desarrollo de cada persona, así como temas enfocados en estrés, ansiedad, depresión y consumo de sustancias nocivas para la salud.

“Vamos a construir políticas públicas eficientes, que ataquen realmente la raíz de los problemas, que acompañen a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a todas las familias, no nada más guerrerenses, sino también familias de México. Celebramos que este congreso que reúne una visión de México y América Latina y del mundo, para compartir experiencias, evidencias, metodologías y buenas prácticas que fortalezcan políticas públicas con enfoque científico, pero también con profundo sentido social”, expresó la mandataria.

Ante los asistentes, la gobernadora del estado, dio la bienvenida a todos los participantes y celebró que este congreso sea un espacio de diálogo, coincidencia y reflexión en torno a una de las grandes prioridades que tenemos de la agenda nacional, como lo es la atención integral de la salud mental.

En este contexto, Salgado Pineda se pronunció a favor de atender la salud mental con políticas públicas “basadas en evidencias, sin estigmas, sin señalamientos y por supuesto, con políticas públicas que garanticen no sólo el bienestar físico y social, sino también principalmente el mental y el emocional”, por ello, enfatizó que en Guerrero se ha puesto el bienestar personal y emocional como centro de esta acción, con la convicción de un acompañamiento integral.

Destacó el trabajo que se ha hecho a través de la Tarjeta Violeta, un programa que además de brindar el apoyo económico, garantiza en coordinación con diferentes instituciones un seguimiento puntual al estado de ánimo, a la salud mental de todas y cada una de las beneficiarias.

En su turno, la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos, Rocío Bárcena, dijo que, para lograr una paz duradera, se requiere garantizar el bienestar emocional y el acceso de una atención de calidad, fortaleciendo la resiliencia en los diversos aspectos. Dijo que se trata de un trabajo en el que se requiere de la participación de todos, para lograr objetivos en común.

En este marco, autoridades del Centro de Integración Juvenil (CIJ), firmaron un convenio con el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Municipal de la Juventud. Así como otro acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama). Ambos instrumentos buscan generan un vínculo de colaboración interinstitucional para la prevención del consumo de estupefacientes.

Asistieron al evento la fundadora y presidenta vitalicia del CIJ, Kena Moreno; el vicepresidente del CIJ, Carlos de la Peña Pintos; el Comisionado Nacional de Salud Mental y Adicciones, Francisco José Gutiérrez Rodríguez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; la presidenta municipal de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro; la directora general del CIJ, Carmen Fernández; entre otros.