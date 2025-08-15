Evelyn Salgado se reúne con el Comité Organizador de la 36 Convención Internacional de Minería

Anuncio

Revisan avances en la organización de este evento

Se esperan cerca de 12 mil participantes y una derrama económica de más de 200 MDP

Acapulco, Gro., a 14 de Agosto del 2025.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda se reunió con los integrantes del Comité Organizador de la 36 Convención Internacional de Minería, para conocer los avances de este evento, que reunirá a cerca de 12 mil participantes, entre empresarios, comunidad minera, estudiantes, docentes, investigadores, convencionistas y expertos en temas relacionados con exploración, descubrimiento de yacimientos, ciencias de la tierra, sólo por mencionar algunos.

En este encuentro, que se realizará del 19 al 22 de noviembre de 2025, se espera la participación representativa de 18 países, lo que genera una prospección de una derrama económica equivalente a los 200 millones de pesos, así como la ocupación de alrededor de 2 mil habitaciones.

En este marco, se llevará a cabo la Cumbre de Gobernadores, en los que participan los siete estados mineros del país, para generar acuerdos y poner en marcha nuevas estrategias de acción a favor del sector.

A nombre de los participantes, Rubén del Pozo Mendoza, presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas, y Geólogos de México, agradeció el apoyo de la gobernadora y reiteró su beneplácito ante la realización de este evento en un destino tan emblemático, como es Acapulco. Enseguida, le entregaron la invitación oficial a la gobernadora.

Asistieron a esta reunión, el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco; la titular de Sefodeco, Teodora Ramírez Vega; el oficial mayor de la Sefina Guerrero, Ricardo Salinas Méndez; el Director general de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), César Vázquez Talavera; el gerente de Relaciones Comunitarias y Asuntos Públicos de Minera Media Luna, José Luis Peralta Flores; el representante de Industrias Peñoles, Luis Humberto Vázquez y el coordinador de Seguridad de la Convención, Salvador García Ledesma.