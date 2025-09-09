En Guerrero la Gobernadora Evelyn Salgado consolida estabilidad, diálogo y resultados en seguridad y desarrollo: Francisco Rodríguez 

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 08 de Septiembre del 2025.– El subsecretario de Asuntos Políticos y Desarrollo Social del Estado, Francisco Rodríguez Cisneros, destacó que en la actual administración estatal se ha caracterizado por el diálogo con todos los sectores de la sociedad, lo que ha permitido mantener la gobernabilidad y generar resultados en materia de seguridad, desarrollo social y estabilidad política.

Lo anterior fue dado a conocer en entrevista en el marco del cuarto año de trabajo de la mandataria estatal, el subsecretario de Desarrollo Social señaló que el mensaje de la gobernadora con la población es sensible y sin sobresaltos, lo que refleja una confianza ciudadana.

El funcionario estatal dijo que la mandataria estatal otorgó un incremento presupuestal en caminos e infraestructura educativa, así como el reconocimiento a las comunidades serranas.

En materia de seguridad, Rodríguez Cisneros comentó que se han dado hechos delictivos, pero afirmó que la gobernadora los enfrenta con responsabilidad, a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, por lo que hizo una llamado a los alcaldes a asumir su responsabilidad en materia preventiva, capacitación y equipamiento de policías, destacando casos exitosos como el de Taxco.

Rodríguez Cisneros señaló que la administración estatal trabaja con respeto a la diversidad social, incluidos los pueblos indígenas y las policías comunitarias bajo usos y costumbres. Reiteró que el gobierno no entra en dinámicas de confrontación y mantiene su carácter humanista.

Finalmente, aseguró que el propósito es concluir el sexenio con estabilidad, paz social y una administración sólida, recordando que “la gobernadora ha cambiado el paradigma de lo que es gobernar Guerrero, con diálogo, respeto y cercanía con la gente”.