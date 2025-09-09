Presentan en el Congreso de Guerrero convocatoria para la selección del comité de participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 08 de Septiembre del 2025.- En el Congreso del Estado de Guerrero se presentó la convocatoria para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero.

En el encuentro realizado este lunes el diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de le Mesa Directiva, dijo que la selección de dicha comisión y la emisión de la convocatoria es de gran relevancia porque permite consolidar este Sistema democrático, el cual es una pieza fundamental para fortalecer las instituciones.

Refirió que la participación ciudadana y el combate a la corrupción son pilares que sostienen la vida democrática y que permitirán recuperar la confianza de la sociedad en sus autoridades, además de que resaltó que el proceso para la selección de los cinco integrantes del Comité se realizará de manera abierta y transparente.

Por su parte, el diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que para la LXIV Legislatura estos temas son prioritarios y por ello se atendió con responsabilidad y compromiso.

Señaló que la selección de este comité ciudadano permitirá que este sistema funcione de forma efectiva, ya que en Guerrero no hay espacio para la opacidad ni la impunidad.

Dijo que la lucha contra la corrupción es una tarea colectiva y que esta convocatoria permite que la ciudadanía haga valer su voz en pro del combate a la corrupción, se pronunció por un “Guerrero más justo, transparente y digno”, además de que hizo la invitación abierta para que todas y todos los interesados participen.

Asistió Itzel Figueroa Salazar, secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, quien dijo que el presentar la convocatoria representa un gran paso para el Estado, ya que desde hace algunos años no se contaba con representación de la ciudadanía en este Sistema. Felicitó a la Comisión de Selección por emitir la convocatoria que permitirá seleccionar a las cinco personas que van a alzar la voz en representación de la ciudadanía para conocer cómo les afecta la corrupción.

Reconoció que dicha convocatoria se construyó sin llegar a la fecha límite, además de que se consideró la paridad en la integración, lo que fortalece el sistema.

Estuvieron presentes quienes integran la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana 2025- 2028 del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero: Concepción Nava Zeferino, Marcial Pacheco Sánchez y Rubén Darío Guillén Rodríguez, quien hizo la presentación de la convocatoria.