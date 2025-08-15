En Guerrero se fortalece la atención integral a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas

Anuncio

Se acuerdan acciones conjuntas en salud y bienestar social para apoyar a familias

Chilpancingo, Gro., a 14 de Agosto del 2025.– En cumplimiento del compromiso permanente de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda con las familias de personas desaparecidas, el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros, encabezó la quinta reunión de evaluación y seguimiento con titulares de dependencias estatales, a fin de fortalecer las acciones integrales en apoyo a los colectivos de búsqueda.

“El compromiso de este gobierno es escuchar, acompañar y brindar soluciones concretas en cada área de responsabilidad. Sabemos que este es un dolor permanente, por ello la atención integral es una prioridad”, afirmó Rodríguez Cisneros.

En la reunión, la secretaria de Salud, Alondra García Carvajal; indicó que se garantiza la atención médica y psicológica para los familiares, la cual se brinda a través del IMSS-Bienestar. La funcionaria refrendó el compromiso de la Secretaría de Salud Guerrero para trabajar en conjunto con las autoridades y colectivos para brindar apoyo y atención a las familias en situación de vulnerabilidad.

Por su parte el el secretario del Bienestar en Guerrero, Pablo Gordillo Oliveros; informó de los programas sociales que tiene el gobierno del estado como la Tarjeta Violeta, y resaltó la importancia de las reglas de operación para que sean integrados.

Asistieron también, la titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Enedina Medrano Serrano; el encargado de despacho de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Alejandro García Solorio; y el Tercer Visitador General de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Román Jaimez Contreras.