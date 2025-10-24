Evelyn Salgado destina 15 MDP en equipo y vehículos para fortalecer los servicios de Salud en Guerrero

Anuncio

Felicita a las y los médicos en su día; refrenda su compromiso con una atención médica digna, universal y gratuita

Chilpancingo, Gro., a 23 de Octubre del 2025.– En el marco del Día de la y el Médico, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda felicitó a las y los profesionales de la salud, al encabezar la entrega de equipamiento, ambulancias y vehículos destinados a las siete jurisdicciones sanitarias de Guerrero, con una inversión superior a los 15 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer la atención y los servicios en beneficio de la población guerrerense.

Durante el evento, realizado en el almacén central de la Secretaría de Salud en Chilpancingo, la mandataria estatal reconoció la labor del personal médico, por lo que reiteró su compromiso en contar con un sistema de salud robustecido, que no solo representa la posibilidad de responder ante las enfermedades o las emergencias, sino también de prevenir, acompañar y brindar los servicios con dignidad y cercanía a la gente.

Evelyn Salgado reiteró que la salud es una prioridad en su gobierno, que refleja en los avances alcanzados y en acciones concretas como la entrega de equipo médico y tecnológico, así como de ambulancias y vehículos, para mejorar la cobertura en las siete jurisdicciones sanitarias del estado.

“Estamos trabajando para que la salud no sea un privilegio, sino un derecho para todas y todos; que sea universal, gratuita y llegue hasta el último rincón de Guerrero”, afirmó.

La Gobernadora destacó también el apoyo al Instituto Estatal de Cancerología, la construcción de Unidades de Hemodiálisis y la modernización de centros de salud y hospitales completamente equipados.

En el marco del Mes Rosa, Evelyn Salgado hizo un llamado a las mujeres a fortalecer el autocuidado y realizarse estudios de mastografía como parte de la prevención del cáncer de mama.

En otro tema, la titular de la Secretaría de Salud, Alondra García Carbajal, informó que, por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado, seis brigadas integradas por personal del IMSS Bienestar, Copriseg y la Secretaría de Salud fueron enviadas al estado de Veracruz para apoyar a las familias afectadas por las recientes contingencias.

En el acto, Evelyn Salgado, acompañada por Alondra García Carbajal y el coordinador estatal del IMSS Bienestar, Jesús Ulises Adame Reyna, realizó la entrega simbólica de llaves de las unidades, ambulancias y equipos médicos, reafirmando su compromiso con un sistema de salud más humano, eficiente y cercano.

“En Guerrero, la salud se construye con trabajo, con humanidad y con amor a la gente. Vamos a seguir fortaleciendo este sistema para que cada persona reciba la atención digna y de calidad que merece”, puntualizó la gobernadora, quien estuvo acompañada por la diputada local, Beatriz Vélez Núñez y la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda.