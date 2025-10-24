Propone Diputado el Estado brinde servicio de Estancias infantiles en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 23 de Octubre del 2025.- Con el objetivo de garantizar el derecho de niñas y niños a una atención y cuidado integral durante la primera infancia y fortalecer las políticas públicas en materia de igualdad, bienestar social y conciliación laboral, el diputado Julián López Galeana propone reformar la Constitución Política del Estado de Guerrero.

La primera iniciativa propone reformar el Artículo 6 numeral 1 fracción VIII inciso d) de la Constitución Política del Estado para reconocer como obligación del Estado la implementación de estancias infantiles adecuadas y seguras, que garanticen el acceso universal a los servicios de cuidado y atención para la niñez.

Señaló, que con esta propuesta se busca que el Estado asuma de manera directa la responsabilidad de crear, operar y supervisar estos espacios, asegurando condiciones equitativas para las familias guerrerenses, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

En una segunda iniciativa, López Galeana plantea reformas y adiciones a las Leyes estatales de Seguridad Social de los Servidores Públicos, de Trabajo de los Servidores Públicos y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para consolidar un marco legal que garantice la permanencia, financiamiento y supervisión de las estancias infantiles como política pública prioritaria.

Entre las modificaciones destacan la adición de la fracción X al Artículo 2 de la Ley de Seguridad Social, para incluir el seguro a los servicios de estancias infantiles como una prestación obligatoria para los hijos e hijas de las y los servidores públicos.

La creación del Artículo 24 Ter de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos, que otorga a madres y padres trabajadores el acceso universal a estancias infantiles, obligando al Estado a destinar recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos.

Y la adición del Artículo 99 Sexies y el capítulo Vigésimo Segundo a la Ley 812, estableciendo el derecho de atención y cuidado infantil como parte de los derechos fundamentales de la niñez guerrerense, así como la responsabilidad de las dependencias estatales de implementar programas permanentes en esta materia.

López Galeana enfatizó que con estas reformas se busca consolidar una política pública sólida, equitativa y con perspectiva de derechos humanos, que garantice el desarrollo integral de la niñez, promueva la participación laboral de las mujeres y fortalezca la corresponsabilidad entre el gobierno, la comunidad y las familias guerrerenses.