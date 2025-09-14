Evelyn Salgado entrega de manera póstuma la Presea “Sentimientos de la Nación” a Ifigenia Martínez

Anuncio

Conmemora Guerrero el 212 Aniversario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac y los Sentimientos de la Nación de Morelos

Honra Guerrero legado de Ifigenia Martínez en la cultura, la paz y la democracia

Chilpancingo, Gro., a 13 de Septiembre del 2025.– En el marco del 212 Aniversario de la Instalación del Primer Congreso de Anáhuac, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda asistió como invitada y entrega de manera póstuma la Presea “Sentimientos de la Nación” a la economista, académica, diplomática y política mexicana, Ifigenia Martínez, destacando su trayectoria como un ejemplo vivo de los ideales que dieron origen a la nación.

En la sesión pública y solemne del Congreso del Estado celebrado en la catedral La Asunción de María de Chilpancingo, la mandataria reconoció la vida y obra de la galardonada, quien se distinguió por su aportación a la cultura, la libertad, la paz y la democracia.

En su mensaje, Salgado Pineda hizo un llamado a honrar el legado histórico del Congreso de Anáhuac y de José María Morelos y Pavón, subrayando que los principios de los Sentimientos de la Nación inspiran la transformación de Guerrero y de México en la ruta de la justicia social.

“La historia de Guerrero y del país está ligada a la lucha por la justicia y la soberanía. Reconocer a mujeres como Ifigenia Martínez fortalece la memoria colectiva y los valores democráticos”, afirmó la Gobernadora.

En la ceremonia los titulares del Poder Ejecutivo y el Judicial, así como el representante del Gobierno de México, las y los legisladores del estado rindieron homenaje a los diputados constituyentes con el pase de lista y se dio lectura íntegra a los Sentimientos de la Nación, documento fundacional donde se proclamó la Independencia de México, se abolió la esclavitud, se estableció la división de poderes y se reconoció la soberanía popular.

En representación de la recipiendaria, la presea fue entregada por la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda a Rodrigo Rojas Navarrete, quien recibió el máximo galardón que otorga el Estado de Guerrero a nombre de Ifigenia Martínez.

Evelyn Salgado recordó que la doctora Ifigenia Martínez fue una legisladora ejemplar, presidenta de la Cámara de Diputados, senadora y una mujer fiel a los ideales de justicia, igualdad y soberanía. Además, subrayó que la historia la colocó en momentos decisivos del país: acompañó la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como primer presidente emanado de la izquierda y entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta de México.

Estuvieron presentes en la Mesa Directiva presidida por el diputado Alejandro Carabias Icaza, el delegado de los Programas Sociales de Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval, así como las y los diputados integrantes de este órgano legislativo.