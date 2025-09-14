Propone Diputado que los titulares de la FGE y de la CNDH rondan informe anual ante el Congreso

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 12 de Septiembre del 2025.- Para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en Guerrero, el diputado Alejandro Bravo Abarca propone reformar la Constitución Política del Estado para que los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión de los Derechos Humanos rindan un informe anual de actividades ante el Congreso del Estado.

Además, plantea que los Órganos Internos de Control de los organismos autónomos asuman funciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales para consolidar un marco institucional más abierto, responsable y cercano a la ciudadanía guerrerense.

En la propuesta que analiza la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, destaca la necesidad de reforzar los mecanismos de control y supervisión sobre el actuar de las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos, para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Señala que, si bien es cierto que la Constitución Política Federal y la del Estado contemplan las bases para la autonomía del Ministerio Público, también es deber de este Órgano rendir cuentas del ejercicio de sus funciones, que es una obligación democrática, particularmente cuando se trata de instituciones con amplio poder, como la Fiscalía General.

Y es que argumentó que actualmente la Constitución estatal no contempla de manera explícita que la o el titular de la Fiscalía General y de la Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos rindan un informe anual de actividades ante el Congreso del Estado, siendo un vacío normativo que limita la posibilidad de generar un diálogo institucional entre Poderes, evaluar y retroalimentar el trabajo de ambos órganos, en un marco de respeto a su autonomía, pero también de supervisión republicana.

Dijo que la presentación de un informe anual ante el Congreso no sólo permite exponer los avances, retos y estadísticas del trabajo realizado por la Fiscalía y la Comisión, sino que también daría cauce a las inquietudes de la ciudadanía sobre temas de interés público como el combate a la impunidad y a la corrupción, el seguimiento a casos de alto impacto social, la protección a víctimas, la aplicación de medidas cautelares, la eficacia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre otros aspectos relevantes.

Además, puntualizó que este mecanismo fortalecería la transparencia institucional y permitiría a la sociedad civil conocer de forma estructurada y periódica, el estado que guarda la procuración de justicia y la defensa de los derechos humanos en Guerrero.

“El informe anual sería una herramienta clave para visibilizar los logros alcanzados, pero también para señalar las áreas que requieren fortalecimiento, propiciando con ello la construcción de una política criminal y de defensa de los derechos humanos, más eficaz y acorde a los principios del estado democrático”, apuntó.