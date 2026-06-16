Evelyn Salgado fortalece el diálogo con el sector minero para impulsar el desarrollo de Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 15 de Junio del 2026.- Como parte de la política de diálogo permanente y construcción de acuerdos con los distintos sectores productivos de la entidad, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se reunió con representantes de la Sección 17 del Sindicato Nacional Minero, encabezados por su secretario general local, Roberto Hernández Mojica.

Durante el encuentro, la mandataria estatal reiteró su disposición de mantener una comunicación abierta y cercana con los trabajadores y representantes del sector minero, reconociendo su contribución al desarrollo económico y social de Guerrero.

Evelyn Salgado destacó que la coordinación entre gobierno, trabajadores y sectores productivos es fundamental para fortalecer la actividad económica, generar bienestar y consolidar oportunidades de crecimiento en las diferentes regiones del estado.

Por su parte, los representantes sindicales expresaron su interés de continuar trabajando de manera conjunta con el Gobierno de Guerrero para impulsar acciones que beneficien a las y los trabajadores mineros, así como a sus familias.

La gobernadora refrendó su compromiso de seguir fortaleciendo el diálogo y la colaboración con los sectores productivos, promoviendo condiciones que favorezcan el desarrollo, la inversión y el bienestar de las y los guerrerenses.