Atiende Presidente de JUCOPO a Comisión de ciudadanos de Huitzuco

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• Solicitan apoyo para estudiantes que irán a representar a México a evento académico en Singapur; asisten el alcalde Eder Nájera y el diputado Pánfilo Sánchez

Chilpancingo, Gro., a 15 de Junio del 2026.- Con base en la política de puertas abiertas y de atención directa a los ciudadanos, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, atendió a una comisión de ciudadanos de Huitzuco de los Figueroa, encabezada por su presidente municipal, Eder Nájera Nájera, quienes acudieron en busca de apoyo para estudiantes que asistirán a un evento académico en el país de Singapur, el mes próximo.

Se trata de la estudiante de secundaria Kristel Sarahí Mata Estela, y Valeria Yatziri Ocampo Joya, Alisha Daniela Salinas Hernández, Aitana Isabella Bárcenas Toledo, Ingrid Paloma Mata Estela y Alisson Lizeth Adame Paredes, de bachillerato, que asistirán representando a México, a Guerrero y su natal Huitzuco en el Singapore International Math Olympiad Challenge, SIMOC 2026.

Las estudiantes clasificaron a esta justa internacional luego de tener una destacada participación en una competencia previa, en donde mostraron sus habilidades matemáticas, científicas, culturales y personales, además de proyectar positivamente el nombre de su municipio, el estado y el país en el escenario internacional.

El presidente de la Jucopo refrendó su decisión de atender a la ciudadanía y buscar alternativas de solución a sus planteamientos, a la vez que agradeció el acompañamiento del diputado local Pánfilo Sánchez Almazán, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso local.