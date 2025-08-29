Evelyn Salgado lanza en Guerrero la Tarjeta Dorada con beneficios especiales para adultos mayores 

Anuncio

Dispersa recursos por más de 15 MDP en pensiones para adultos mayores en Guerrero

Refrenda la Gobernadora su compromiso con las y los adultos mayores de Guerrero con programas de justicia y bienestar

Chilpancingo, Gro., a 28 de Agosto del 2025.– En el marco del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó la Tarjeta Dorada: Envejecimiento con Bienestar, un programa que busca fortalecer la política social de su gobierno y reconocer con justicia a quienes han dedicado su vida al desarrollo de Guerrero.

En un acto simbólico, la mandataria entregó las primeras 300 Tarjetas Doradas, con las que dará inicio a una meta para credencializar a más de 40 mil adultos mayores en todo el estado, quienes accederán a beneficios directos en servicios, estímulos fiscales y descuentos en más de 500 establecimientos.

“Amor con amor se paga; cómo no querer y reconocer a nuestros adultos mayores si ustedes son nuestro pilar, lo que nos motiva todos los días a trabajar con entusiasmo”, expresó Salgado Pineda.

Durante el evento, la gobernadora anunció la dispersión de recursos del programa Pensión Guerrero, equivalentes a tres bimestres, con un total de 9,300 apoyos entregados a personas adultas mayores, lo que representa una inversión de 15 millones de pesos. Además, se incorporaron 812 nuevos beneficiarios.

El programa de Tarjeta Dorada se creó como un instrumento de justicia social que, en esta primera etapa, llegará a más de 40 mil beneficiarias y beneficiarios ofreciendo: 35% de descuento en el pago de la tenencia vehicular. 30% de descuento en el Registro Público de la Propiedad. Beneficios en trámites notariales y transporte. Descuentos en más de 500 establecimientos comerciales con apoyo del Consejo Coordinador Empresarial y la participación de 59 Ayuntamientos que se suman al esquema con estímulos fiscales.

Asimismo, la gobernadora anunció que este programa se expandirá con la creación de la Tarjeta Joven, que se integrará al esquema social junto con la Tarjeta Violeta y ahora la Tarjeta Dorada.

“La Tarjeta Dorada es dignidad para quienes han dado tanto a nuestro querido estado. Es el cariño y el humanismo hecho política”, afirmó el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros.

Al evento asistieron la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; la titular del IGATIPAM, Rosita Espinoza Ortega; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente del Congreso local, Jesús Parra García, así como presidentas y presidentes municipales que respaldaron este nuevo esquema social.

Con estas acciones, el gobierno de Guerrero refrenda su compromiso de garantizar bienestar, dignidad y seguridad social a las personas adultas mayores, reconociendo su papel fundamental como pilares de la sociedad guerrerense.