Evelyn Salgado reafirma inversión histórica en La Montaña: más caminos, obras y bienestar para Tlalixtlaquilla y Alpoyeca

Tlalixtlaquilla de Maldonado, Gro., a 04 de Diciembre del 2025.– “La Montaña no está sola; tiene un gobierno de territorio que debe de llegar hasta donde más se necesita”, aseguró la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante su gira de trabajo por Tlalixtlaquilla, donde evaluó avances en obra pública, caminos artesanales y anunció nuevos proyectos para fortalecer el desarrollo regional y bienestar con inversión estatal y federal.

La mandataria destacó que el programa de Caminos Artesanales continuará en La Montaña con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, especialmente en Tlalixtlaquilla, donde en los últimos tres años se han invertido más de 190 millones de pesos en 12 acciones, lo que ha permitido intervenir casi 40 kilómetros de pavimentación con mano de obra local, mejorando la conectividad de las comunidades.

Salgado Pineda recordó que, solo para este municipio, en cuatro años se han destinado más de 65 millones de pesos en infraestructura urbana, entre ellos la construcción de la primera etapa del mercado municipal, la conclusión del centro de salud, pavimentaciones, rehabilitación de carreteras y atención a caminos.

En materia educativa, informó que instruyó a la Secretaría de Educación Guerrero a mantener el apoyo a los internados bilingües de la región y continuar con las obras de infraestructura en planteles, así como la atención a solicitudes del personal docente.

La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, detalló que este año se aplican 6.3 millones de pesos en obras urbanas para Tlalixtlaquilla, incluyendo 4 millones de pesos para la primera etapa del mercado municipal, proyecto que fortalecerá la economía local.

Posteriormente, la gobernadora Evelyn Salgado se trasladó a Alpoyeca, donde también evaluó las obras realizadas en estos 4 años, destacando el desarrollo de obras para mejorar los servicios básicos como el mejoramiento del suministro de agua, la pavimentación de caminos artesanales, obras educativas, entre otras acciones.

La mandataria estatal puntualizó que, entre 2022 y 2025 se han destinado 50 millones de pesos en diversas obras para el desarrollo y bienestar de Alpoyeca, mejorando caminos, servicios de agua potable, espacios públicos e infraestructura municipal como la construcción del edificio del Ayuntamiento, la pavimentación de calles importantes de la cabecera municipal, además de 170 millones de pesos del Gobierno de México en el programa de Caminos Artesanales.

Además, Salgado Pineda anunció la construcción de la Unidad Deportiva de la localidad de Ixcateopan en Alpoyeca, con una inversión de 10 millones de pesos en su primera etapa, que será un espacio digno para la juventud y la población en general.

Por su parte, el director de CAPASEG, Facundo Gastélum Félix destacó que en lo que va de la administración 2022-2024 se han invertido más de 200 millones de pesos en la Montaña con 63 obras en 15 municipios de la región y este 2025 se tiene destinada una inversión de más de 68 millones de pesos en 26 obras en 10 municipios como Olinalá, Xochihuehuetlán, y diversas localidades de Atlamajalcingo del Monte y Alpoyeca.

Dijo que en todo el estado, la CAPASEG construido y mejorado los sistemas de agua potable en 188 localidades, instalando 11 mil 450 nuevas tomas y más de 556 kilómetros de tubería, que se compara a la distancia de Tlapa hasta Zihuatanejo pasando por Chilpancingo, beneficiando a una población cercana al millón de guerrerenses, por destacar.

Gastélum Félix, añadió que después de los huracanes de Otis y John se han destinado recursos adicionales estatales por más de 208 millones de pesos, sumando una inversión histórica global de 2 mil 780 millones de pesos en lo que va de la administración de la gobernadora Evelyn Salgado en todo el estado, logrando mejorar el abasto de agua potable, drenaje y saneamiento.

Asimismo, se puntualizó que, a través del IGIFE, el Gobierno del Estado ha invertido en la actual administración más de 393 millones de pesos en 248 obras y acciones para 136 escuelas de La Montaña, beneficiando a más de 22 mil estudiantes de todos los niveles educativos.

De este total, casi 300 millones de pesos corresponden a 200 obras concluidas; otras 32 están en proceso, con una inversión de 88 millones, y 16 más están por iniciar con 5.3 millones de pesos, como parte del compromiso de seguir transformando la calidad educativa en la región.

En el evento, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda también llevó una Feria de Servicios Integrales para ambos municipios, así como trámites administrativos gratuitos con el fin de acercar el gobierno a las comunidades de La Montaña, donde estuvieron presentes la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado; el titular de la oficina de representación del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero; el diputado Pánfilo Sánchez; el alcalde de Tlalixtlaquilla, Jerónimo Maldonado Vera y el alcalde de Alpoyeca, Grahube de Jesús Rosales.