Participa la UAGro en el Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior 

Destaca el rector Javier Saldaña Almazán que en esta importante reunión se logró la firma de un acuerdo histórico

Cuernavaca, Morelos, a 06 de Diciembre del 2025.- La Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) participó en el Encuentro Nacional de Instituciones de Educación Superior, en el que se celebró la Firma de la Declaración de Cuernavaca.

El acto fue encabezado por la titular de la SECIHTI, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez; el Secretario de Educación Pública, Mtro. Mario Delgado Carrillo, y el Secretario Ejecutivo de la ANUIES, Dr. Luis Armando González Placencia.

El rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán destacó que el encuentro fue muy enriquecedor para las instituciones participantes y calificó la firma del acuerdo como un hecho histórico.

La Declaratoria contempla cuatro ejes de trabsjo, el primero de ellos es Ciencia, tecnología, humanidades e innovación como bienes públicos esenciales.

Los demás ejes abordan la Formación de alto nivel en energía, clima, salud, semiconductores, IA y patrimonio; la Investigación con enfoque social-territorial, Redes colaborativas y soberanía científica y la Divulgación y apropiación social, priorizando zonas rurales y prioritarias.

“Las Instituciones de Educación Superior firmamos este acuerdo histórico, cuyo objetivo principal es fortalecer el talento de nuestras investigadoras e investigadores y vincularlo al desarrollo nacional, iniciativa impulsada por la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo”, resaltó Saldaña Almazán.

“Desde la mirada del Sur y con el talento de nuestros científicos de la UAGro, buscaremos generar y apoyar proyectos de talla internacional que impacten positivamente en la solución de problemas globales”, puntualizó.