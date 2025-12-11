Evelyn Salgado reconoce al Congreso por aprobar reformas enviadas contra la extorsión en Guerrero

Anuncio

Congreso local aprueba por unanimidad cuatro reformas alineadas a la estrategia nacional de seguridad para combatir la extorsión

Nuevas disposiciones fortalecen coordinación, inteligencia policial y bloqueos de señal en penales

Chilpancingo, Gro., a 10 de Diciembre del 2025.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció al Congreso del Estado de Guerrero por aprobar por unanimidad cuatro iniciativas enviadas por el Ejecutivo para reforzar el combate a la extorsión, las cuales representan un avance decisivo para fortalecer el marco jurídico y consolidar la estrategia estatal frente a este delito de alto impacto.

Las modificaciones aprobadas incluyen reformas, adiciones y derogaciones a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública; a los artículos 243 y 244 del Código Penal; al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; y al artículo 175 de la Ley 847 de Ejecución Penal.

Los dictámenes fueron elaborados por las Comisiones de Seguridad Pública, Justicia y Estudios Constitucionales y Jurídicos.

Salgado Pineda destacó que estos ajustes permitirán armonizar la legislación local con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, dotando al estado de un marco más moderno, robusto y alineado a la estrategia nacional de seguridad.

Entre los principales avances derivados de las reformas se encuentran: La integración formal de la Política Estatal para la Prevención y Combate a la Extorsión. El fortalecimiento de los órganos de coordinación y de las mesas de paz. La regulación precisa de la inteligencia policial y de los Centros de Comando y Control. La interoperabilidad tecnológica con sistemas nacionales.

La profesionalización del personal de seguridad pública y el fortalecimiento del régimen disciplinario. La creación y operación de Unidades Especializadas en materia de extorsión.

Asimismo, se incorpora la inhibición de señales de telefonía celular y radiocomunicación en centros penitenciarios, con el objetivo de impedir la comisión de delitos desde su interior y se garantiza la protección de datos personales en procesos de denuncia y atención ciudadana.

La mandataria estatal subrayó que estas reformas “colocan al centro a las personas y su derecho a vivir libres de miedo”, al tiempo de reconocer el compromiso de las diputadas y diputados para avanzar hacia un sistema de seguridad y justicia más eficaz, humano y transparente.

“Hoy Guerrero avanza con leyes más fuertes, modernas y alineadas a los desafíos actuales. Agradezco al Congreso del Estado su responsabilidad y visión para aprobar estas reformas que fortalecen nuestra lucha frontal contra la extorsión”, expresó la gobernadora.

El Gobierno del Estado reiteró su compromiso de impulsar acciones coordinadas que protejan a las familias guerrerenses y consoliden un entorno de paz y justicia en todo el territorio.