Congreso de Guerrero impulsa diálogo con la SCJN para fortalecer la cultura constitucional y los Derechos humanos

Chilpancingo, Gro., a 11 de Diciembre del 2025.– En el marco del 77° Aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Congreso del Estado de Guerrero realizó este jueves el encuentro “La Corte es tu Casa: Diálogos por la Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como garante de los derechos humanos”, en el que participaron los poderes Judicial, Ejecutivo e instituciones especializadas, con el propósito de fortalecer la cultura constitucional y el enfoque humanista en materia de derechos humanos, para garantizar una justicia cercana y pluricultural en la entidad.

El evento fue impulsado por el diputado Pánfilo Sánchez Almazán, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Poder Legislativo, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIAF) y la Casa de la Cultura Jurídica Acapulco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al dar su mensaje, el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Urióstegui García, destacó la importancia de la colaboración interinstitucional, en especial con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque permite trabajar de manera conjunta. “Somos instituciones hermanas y aliadas,por eso es importante resaltar la participación de representantes de las diferentes instituciones en este ejercicio que coadyuva a hacer realidad el respeto a los derechos humanos en nuestro estado y el país”, afirmó.

Por su parte, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán manifestó que la realización de este programa en el Congreso del Estado representa una oportunidad trascendental para acercar la justicia a la ciudadanía y fortalecer la cultura constitucional en Guerrero. Señaló que la entidad ha estado históricamente marcada por la lucha por la dignidad y los derechos humanos, por lo que la presencia de la SCJN adquiere especial relevancia en un contexto nacional donde se conmemoran avances como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las reformas en materia de derechos indígenas y educativa, y el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas.

En su intervención, la diputada Araceli Ocampo Manzanares, presidenta de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, hizo énfasis en el trabajo legislativo en curso en respuesta a reclamos históricos de la sociedad guerrerense.

Informó que se está trabajando arduamente en la iniciativa sobre desaparición forzada de personas, un reclamo de los colectivos de desaparecidos.

Mientras tanto, en representación del Poder Judicial del Estado, el consejero de la Judicatura, Mtro. Rodolfo Barrera Sales, reiteró el compromiso con el respeto a los derechos humanos como base para el Estado de Derecho, bajo la visión de “Justicia que transforma y genera paz” impulsada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Mtro. Ricardo Salinas Sandoval.

Asimismo, la directora de la Casa de la Cultura Jurídica Acapulco, Zaira Rocío Gallegos López, y el titular del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, destacaron que el programa “La Corte es tu Casa” busca representatividad y facilitar el acceso a la justicia, especialmente en los municipios más alejados y para los pueblos originarios históricamente vulnerados.

En la participación de la subsecretaria de la SEDEPIAF, Sarahí Pineda; de la magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Evelyn Rodríguez Chino, y magistrados federales, también se reafirmó el compromiso colectivo para construir un estado donde la igualdad, la dignidad y los derechos humanos sean una realidad para todas y todos.

Asistieron al evento el magistrado Fernando Rodríguez Escárcega y la magistrada Guadalupe Martínez Guerrero, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo, entre otras personalidades y funcionarios de diversas instituciones.

Como parte del programa se impartió el taller “Búsqueda de información por internet”, a cargo de Sol Morales Lucena, así como la ponencia del especialista, Edgar René Juárez Montoya.