Evelyn Salgado refrenda respeto institucional a la autonomía del Poder Judicial y trabajo coordinado para fortalecer el Estado de Derecho en Guerrero

Asiste la Gobernadora al Primer Informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval

Reconoce avances tecnológicos y transparencia en la aplicación de recursos del Poder Judicial

Chilpancingo, Gro., a 03 de Diciembre del 2025. – La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda asistió al Primer Informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval, donde reiteró su respeto absoluto e institucional a la autonomía e independencia del Poder Judicial, orientado a servir al pueblo de Guerrero.

En su mensaje, la titular del Poder Ejecutivo reconoció el trabajo del magistrado Ricardo Salinas Sandoval al frente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, cuya conducción ha sido determinante para preservar la estabilidad institucional y orientar al Poder Judicial en un momento de profundas transformaciones para el país.

“El Poder Judicial representa uno de los pilares esenciales del Estado mexicano. Su función no solo consiste en aplicar la ley, sino en garantizar la vigencia del Estado de derecho, asegurar la resolución pacífica de los conflictos y salvaguardar los principios que sostienen nuestra vida democrática”, destacó la gobernadora Evelyn Salgado.

Dijo que, en esta etapa, el Tribunal Superior de Justicia ha avanzado con responsabilidad y visión de Estado en la modernización tecnológica, con la incorporación de nuevos sistemas digitales, la operación plena de la firma electrónica y el fortalecimiento del buzón judicial, herramientas que potencian la eficiencia, la transparencia y la certeza procesal.

Durante la Sesión Pública y Solemne conjunta de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Guerrero, el magistrado presidente, Ricardo Salinas Sandoval, acompañado por la titular del Poder Ejecutivo, Evelyn Salgado Pineda, y por el presidente del Poder Legislativo, Alejandro Carabias Icaza, rindió su informe de resultados correspondiente a su primer año de gestión, destacando los avances en materia de infraestructura, transparencia e impartición de justicia en Guerrero.

Salinas Sandoval reconoció el apoyo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al Tribunal Superior de Justicia para consolidar el Estado de derecho en Guerrero. Informó que durante este año se incrementó la actividad jurisdiccional respecto al periodo anterior, iniciando más de 29 mil expedientes, mil 200 más que en 2024, lo que representa un incremento del 4.4 %.

En cuanto a la gestión administrativa, señaló que los recursos públicos se han ejercido bajo estrictos criterios de eficiencia, austeridad, transparencia y honradez, destinando mil millones de pesos del presupuesto al gasto corriente y 30 millones de pesos a obra pública. Lo

Durante este año fiscal también se ejercieron 6.7 millones de pesos provenientes del subsidio federal, destinados a la creación del Tercer Tribunal Laboral de Acapulco, construyendo espacios laborales más dignos y seguros, así como cubriendo todas las prestaciones laborales de los trabajadores, incluidos incrementos salariales, bonos y estímulos correspondientes.

Ricardo Salinas resaltó que el Poder Judicial obtuvo una calificación sobresaliente del 99.03 % en la verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia en el primer semestre de 2025, la nota más alta recibida por esta institución.

En este evento estuvieron presentes la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia; el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán; así como funcionarias, funcionarios estatales y mandos militares.