El Festival del Pescado a la talla regresa para impulsar la cultura y Gastronomía de Acapulco

Anuncio

La 12ª edición del Festival del Pescado a la Talla reunirá gastronomía, cultura y actividades turísticas en Playa Bonfil este 5 y 6 de diciembre.

Acapulco, Gro., a 03 de Diciembre del 2025.– Con el mar como escenario y la tradición como protagonista, este 5 y 6 de diciembre Playa Bonfil se convertirá nuevamente en el punto de encuentro para quienes buscan la mejor mezcla de gastronomía, cultura y belleza natural, al recibir la 12ª edición del Festival del Pescado a la Talla, que este año contará con Japón, Cuba y Venezuela como países invitados, además de la participación especial del estado de Puebla y la ciudad de Querétaro.

Durante dos días, residentes y turistas podrán disfrutar de una amplia oferta de actividades y, por supuesto, de la muestra gastronómica preparada por 40 restauranteros locales, orgullosos representantes del emblemático sabor de Playa Bonfil.

En conferencia de prensa, el secretario de Turismo estatal, Simón Quiñones Orozco, destacó la importancia del festival para la promoción de la riqueza natural, histórica, cultural y culinaria de la región, además subrayó que el evento llega en un momento de intensa actividad turística, impulsada desde el reciente puente vacacional de la Revolución Mexicana.

“Esta es la doceava edición de un festival que nació hace 15 años, y que ha sido ejemplo para que otros festivales nazcan en el estado de Guerrero. Esto habla de la confianza, pero también de la participación y de los resultados, así como del entusiasmo. Desde el gobierno del Estado que encabeza la Mtra. Evelyn Salgado Pineda, vamos a seguir apoyando y fortaleciendo estos festivales que nos dan identidad, nos dan sabor, cultura y que verdaderamente les llama la atención a la gente”, agregó Quiñones Orozco.

Por su parte, el presidente del Festival del Pescado a la Talla, Sergio Mejía Vargas, anunció que además de las degustaciones culinarias habrá encuentros deportivos, conciertos y una muestra del folclor guerrerense con danzas y artesanías, así mismo destacó que cocineras y cocineros tradicionales de las ocho regiones del estado compartirán sus conocimientos en una cena especial, gracias al apoyo del Gobierno estatal.

“Nuestro reconocimiento a la primera autoridad del estado, a la gobernadora, la Mtra. Evelyn Salgado Pineda por todo el apoyo, por todo el respaldo que nos ha dado de la mano de nuestro secretario de Turismo, el Mtro. Simón Quiñones, quien ha estado al pendiente de cada etapa del desarrollo de este festival”, agregó Mejía Vargas.

En esta edición del festival, se cuenta con la colaboración de Grupo IAMSA, de la línea ETN, a fin de ofrecer unidades para la transportación de la población en general con un costo de $65 el viaje redondo, iniciando con salidas a partir de las 10:00 horas y el último regreso será a las 23:00 horas, los puntos de abordaje son: zócalo, asta bandera, glorieta de la Diana y base naval.

Estuvieron presentes Frida Alvarado, enlace de Comunicación Social del Fidetur Acapulco; Noe Peralta Herrera, Secretario de Turismo de Acapulco; Armando Jiménez Anaya, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Playa Bonfil; Magali López Hernández, jefa de Enlaces y Relaciones Públicas de Grupo IAMSA ETN, así como Gerardo Ochoa Amorós, director del CAPTA.