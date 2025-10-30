Fortalece Evelyn Salgado la atención materno-infantil en Guerrero 

Anuncio

Recibe 3er Informe de Actividades del HMNG y reconoce labor del personal por la salud de las familias

Chilpancingo, Gro., a 29 de Octubre del 2025.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda recibió el Tercer Informe de Actividades del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense, a cargo de Carlos Michel González, acompañado por las y los integrantes del Patronato, quienes compartieron los avances y esfuerzos realizados para fortalecer la atención materno-infantil en el estado.

La mandataria reconoció el compromiso del personal médico, de enfermería y administrativo, que cada día brinda atención con calidad, calidez y profundo sentido humano a las familias guerrerenses.

“Mi agradecimiento especial al Patronato por su acompañamiento, gestión y labor solidaria, que contribuyen de manera invaluable al buen funcionamiento de este hospital. Seguiremos consolidando servicios de salud dignos, humanos y cercanos para todas y todos”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado.