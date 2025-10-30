Pide LXIV Legislatura informe integral sobre el incremento de Tarifa del Acabús

Anuncio

Chilpancingo, Gro., 29 de Octubre de 2025.- Diputadas y diputados exhortaron a la directora general del organismo público descentralizado Acabús para que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles, entregue al Congreso del Estado un informe técnico-financiero integral que sustente el incremento de dos pesos a la tarifa de este servicio.

Lo anterior, a propuesta del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, quien solicitó que dicho informe contenga estudios de costos operativos y de mantenimiento desagregado; metodología y criterios de fórmula tarifaria aplicados para determinar el incremento de la tarifa; serie histórica de demanda, puntualidad, frecuencia y confiabilidad del servicio; esquema de subsidios cruzados y aportaciones públicas y su destino; acta de la sesión de la Junta de Gobierno donde se autorizó el ajuste y proceso de socialización con usuarios.

Asimismo, se exhorta a la directora del Acabús para que comparezca ante la Comisión de Transporte dentro de los diez días hábiles siguientes para explicar y justificar el incremento a la tarifa, y a la Auditoría Superior del Estado para que realice una revisión de desempeño y financiera al OPD, de la estructura de costos y contratos críticos de combustibles, mantenimiento, arrendamientos, recaudación y usos del subsidio, así como el cumplimiento de metas de servicio.

Y es que el legislador resaltó que la movilidad urbana no es solo un tema técnico o económico, sino un asunto de justicia social y cuando esta falla, quienes más sufren son los sectores populares, los trabajadores, las y los jóvenes que dependen de él para estudiar o laborar.

“No podemos permitir que se siga deteriorando un servicio que nació para modernizar la movilidad de Acapulco y que hoy, lamentablemente, se encuentra en crisis. Es nuestro deber exigir claridad, responsabilidad y resultados”, dijo.

Además, señaló que el incremento de la tarifa no puede convertirse en un nuevo golpe al bolsillo de las familias acapulqueñas, sino que debe ser, si acaso, el punto de partida para rescatar y dignificar un sistema que fue ejemplo de innovación en el Estado.

Por eso, aseguró que este exhorto no busca confrontar, sino fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia, que son pilares de la democracia y de la buena administración pública.

INICIATIVAS

La diputada María Guadalupe Eguiluz Bautista presentó una iniciativa por la que se adiciona la fracción XIX al Artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, para que se reconozca y garantice de manera expresa los derechos de las y los migrantes guerrerenses, estableciendo la obligación del Estado de promover, proteger y respetar su dignidad, así como de implementar políticas públicas orientadas a su bienestar, inclusión y vinculación permanente con su tierra de origen. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

El diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena) presentó una iniciativa de Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, con el objetivo de regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas. Fue turnada a la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicano.

La diputada Marisol Bazán Fernández (Morena) presentó una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Número 861 de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero, con el fin de fortalecer los comités comunitarios de protección civil y el Consejo Estatal, promoviendo una cultura de prevención, resiliencia y participación ciudadana ante las emergencias y los desastres naturales, colocando al pueblo como eje central en la gestión integral de riesgos. Fue turnada a la Comisión de Protección Civil.

El diputado Jesús Parra García (PRI) presentó una iniciativa de reforma al Artículo 135 del Código Penal del Estado de Guerrero para fortalecer el combate a la violencia feminicida mediante la incorporación de agravantes específicas y el endurecimiento de penas, garantizando que toda muerte violenta de mujeres sea investigada bajo la presunción de feminicidio y sancionando la omisión de servidores públicos en estos casos. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Vivienda Social del Estado de Guerrero para garantizar el acceso a una vivienda digna, asequible y bien ubicada, fortaleciendo la planeación urbana y estableciendo la obligación de que al menos el 20 por ciento de los desarrollos habitacionales se destinen a vivienda social, calculada en función de la UMA y protegida contra la especulación inmobiliaria. Esta reforma busca actualizar el marco legal para promover inclusión, equidad y sostenibilidad, incorporando figuras como la renta social, la reserva territorial habitacional y el derecho a la ciudad. Fue turnada a la Comisión de Vivienda.

La Mesa Directiva dio lectura a oficio signado por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM), por el que remite la iniciativa por la que se adiciona un artículo 3 Bis a la Ley 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicio y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, para que se prohíba la adquisición de bebidas azucaradas en los entes públicos estatales, salvo excepciones médicas autorizadas por la Secretaría de Salud, con el propósito de prevenir enfermedades crónicas como la diabetes y promover hábitos alimenticios saludables en la administración estatal.

El diputado Juan Valenzo Villanueva (Morena) presentó una iniciativa por la que se reforma el artículo 66 de la Ley para el Bienestar del Estado de Guerrero y se adiciona el artículo 11 Quáter a la Ley 332 sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado (SIC), con la finalidad de reconocer legalmente a las personas cuidadoras como sujetas de derecho y beneficiarias de programas de bienestar social, promoviendo su dignificación, capacitación y acceso a apoyos económicos y de salud. Fue turnada a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.

El diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) presentó una iniciativa de decreto por la que se adicionan el artículo 59 Bis, la fracción V del artículo 78 y la fracción II del artículo 124 de la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, con el propósito de tipificar el nepotismo como falta administrativa en la función pública estatal y municipal.