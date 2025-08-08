Gobierno de Guerrero promueve el deporte y el bienestar en el Mes de la Juventud 2025

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 07 de Agosto del 2025.- En el marco del Mes de la Juventud 2025, el gobierno del estado, que encabeza la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a través de la Secretaría de la Juventud y la Niñez, impulsa actividades para fortalecer el desarrollo físico y emocional de las juventudes, esto mediante diversas dinámicas que involucra a todas las juventudes de la entidad con el propósito de generar un mejor desarrollo personal.

Como parte de esta agenda, se llevó a cabo el torneo de fútbol callejero “Sejuve Street” en la cancha del Barrio de la Santa Cruz, en Chilpancingo, donde equipos juveniles participaron con entusiasmo, demostrando talento, energía y trabajo en equipo.

Se entregaron reconocimientos a Jesús Adame Ramírez (de forma póstuma) y Luis Edgardo Acevedo Catalán, con la presencia de autoridades locales y líderes comunitarios.

Durante la jornada se contó con la presencia y respaldo de la regidora Nahomy Nicole Cambray Valdez, la regidora Lizeth Guadalupe Calvo Soberanis y del Pbro. Gamaliel Villalobos Medina, ahí el titular de la SEJUVE Carlos Sánchez García, dijo que es de suma importancia contar con el respaldo de las autoridades municipales, para dar mayor impulso a las acciones que promueve el gobierno estatal en favor de las juventudes.

En una jornada distinta, se realizó una clase de zumba en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo, dirigida a internas e internos, fomentando la salud física y mental, la sana convivencia y la reducción del estrés, en coordinación con el personal y directivos del centro.

Con actividades como estas, el gobierno del estado de Guerrero reafirma su compromiso con juventudes activas, saludables y con visión de transformación social.