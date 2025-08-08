¡La cumbia llega a Acapulco! Los Ángeles Azules encenderán la Arena GNP Seguros

Anuncio

Acapulco, Gro., a 07 de Agosto del 2025.- El ritmo, la fiesta y la alegría del verano alcanzarán su punto más alto este sábado 9 de agosto, cuando Los Ángeles Azules lleguen a Acapulco para hacer vibrar la Arena GNP Seguros en el espectacular cierre del OLA Fest 2025, evento impulsado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a través de la Secretaría de Turismo del Estado.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, los hermanos Mejía Avante han llevado la cumbia mexicana a escenarios de todo el mundo, vendiendo más de 40 millones de discos y sumando colaboraciones con artistas como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade y Ximena Sariñana. Este concierto promete ser una noche inolvidable, donde el público podrá bailar y cantar éxitos como “Cómo te voy a olvidar”, “El listón de tu pelo”, “Nunca es suficiente” y “Mis sentimientos”, entre muchos más.

El Hogar del Sol se llenará de luces, música y alegría en un ambiente pensado para que locales y turistas vivan la mejor experiencia del verano. Miles de personas se darán cita para celebrar una gran fiesta que convertirá a Acapulco en el epicentro de la cumbia.

No te lo pierdas: Arena GNP Seguros, Acapulco, el próximo sábado 9 de agosto de 2025, a partir de las 21:00 horas.

¡Prepárate para bailar, cantar y vivir una noche mágica con Los Ángeles Azules en el corazón de Acapulco!