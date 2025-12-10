Guerrero avanza en transparencia e integridad: Evelyn Salgado reafirma cero tolerancia a la corrupción

Anuncio

Conmemora la gobernadora el Día Internacional contra la Corrupción

Más de 28 mil servidores públicos se han capacitado en el programa de Ética e Integridad de Contraloría

Chilpancingo, Gro., a 09 de Diciembre del 2025.- En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reafirmó que su administración no tolerará ningún acto de corrupción y continuará vigilando estrictamente cada peso del presupuesto para que llegue de manera honesta a quienes más lo necesitan, bajo los principios de la Cuarta Transformación: No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Guerrero.

“Hoy, en el Día Internacional contra la Corrupción, reafirmamos el principio que ha guiado cada paso de esta transformación: No mentir y, lo más importante, no robar ni traicionar a nuestro pueblo. En esta tarea, las y los servidores públicos juegan un papel fundamental”, afirmó la mandataria.

Durante el evento en el Día Internacional contra la Corrupción, Evelyn Salgado subrayó que la transparencia no es un trámite, sino la base para garantizar que los recursos públicos lleguen completos a las comunidades que más lo requieren.

Por ello, destacó que su gobierno ha fortalecido los mecanismos de control interno, digitalizado procesos administrativos, ordenando la gestión pública y acompañando a cada dependencia para rendir cuentas con claridad ante el pueblo de Guerrero.

La gobernadora también destacó los avances en la declaración patrimonial de las y los servidores públicos, así como en el Programa de Ética e Integridad Pública, y reconoció a las dependencias que alcanzaron el 100% de capacitación a través de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental.

En este marco, la gobernadora entregó distintivos y reconocimientos a los titulares de las instituciones que cumplieron en tiempo y forma con los programas de capacitación en integridad y ética.

El secretario de Contraloría estatal, Francisco González Sánchez, informó que el Programa de Ética e Integridad Pública ha capacitado a más de 28 mil 800 servidores públicos de 77 instituciones, y que 61 de ellas lograron el 100% de capacitación en principios y valores del Código de Ética. Asimismo, se han integrado 34 comités de ética y prevención de conflicto de interés mediante procesos democráticos y se han validado 26 códigos de conducta, herramientas esenciales para impulsar una cultura de integridad en el servicio público.

Con estas acciones, la gobernadora Evelyn Salgado fortalece una política de transparencia, honestidad y combate frontal a la corrupción, consolidando una nueva cultura de integridad en la administración pública de Guerrero.

Asistieron al vento el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; el Auditor Superior del Estado, Marco César París Peralta; y el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Luis Camacho Mancilla, entre otros.