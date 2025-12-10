DIF Guerrero realiza el Encendido del Árbol Navideño 2025

Anuncio

Liz Salgado encabeza celebración navideña desde el CRIG en Chilpancingo

Chilpancingo, Gro., a 09 de Diciembre del 2025.- Como parte de las tradicionales festividades decembrinas que enmarcan este mes de Diciembre, el Sistema DIF Guerrero realizó el Encendido del Árbol 2025 en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) en Chilpancingo, celebración que fue encabezada por la presidenta honoraria del organismo, Liz Salgado Pineda, misma que congregó a miles de asistentes que se unieron para compartir un ambiente de alegría, unión familiar y espíritu navideño.

Durante la jornada, niñas, niños y familias disfrutaron de la verbena popular, así como de diferentes presentaciones navideñas de talento proveniente de distintos municipios del Estado. Las y los niños recibieron obsequios y todas las familias fueron atendidas con alimentos y rifas de regalos, reafirmando el compromiso del Sistema DIF Guerrero de brindar momentos de bienestar.

A la par del encendido del árbol navideño se realizó un bazar navideño el cual destacó por la participación de artesanas y artesanos guerrerenses, quienes ofrecieron productos tradicionales, permitiendo promover el talento local y así fortalecer su economía en esta temporada tan significativa.

La celebración contó también con la visita especial de Santa Claus, quien convivió con la niñez guerrerense en un ambiente lleno de cariño, música, luces y alegría, marcando oficialmente el inicio de las fiestas decembrinas en la capital del estado.

Durante su intervención, Liz Salgado Pineda reconoció el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, cuyo apoyo ha permitido fortalecer esta celebración año con año, señalando que el Sistema DIF Guerrero trabaja de manera permanente para impulsar espacios de convivencia que promuevan el amor, la paz y la unión familiar.

Las y los asistentes destacaron la calidez del evento, reconociéndolo como una tradición que se consolida cada año gracias al esfuerzo del Sistema DIF Guerrero y los sistemas DIF municipales de las ocho regiones del estado.